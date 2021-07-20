Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması LEFKOŞA -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katıldı. (5)
Erdoğan: "(Kıbrıs meselesi) Ne dışarıdan verilen mesajların ne de içeriden yürütülen girişimlerin bizim nazarımızda boş teneke gürültüsünden öte bir kıymeti yoktur."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kıbrıs meselesi) Ne dışarıdan verilen mesajların ne de içeriden yürütülen girişimlerin, nazarımızda boş teneke gürültüsünden... - Son Dakika