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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kıbrıs meselesi) Ne dışarıdan verilen mesajların ne de içeriden yürütülen girişimlerin, nazarımızda boş teneke gürültüsünden... - Son Dakika

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kıbrıs meselesi) Ne dışarıdan verilen mesajların ne de içeriden yürütülen girişimlerin, nazarımızda boş teneke gürültüsünden...

20.07.2021 11:13

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması LEFKOŞA -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması LEFKOŞA -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katıldı. (5)

Erdoğan: "(Kıbrıs meselesi) Ne dışarıdan verilen mesajların ne de içeriden yürütülen girişimlerin bizim nazarımızda boş teneke gürültüsünden öte bir kıymeti yoktur."

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kıbrıs meselesi) Ne dışarıdan verilen mesajların ne de içeriden yürütülen girişimlerin, nazarımızda boş teneke gürültüsünden...
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kıbrıs meselesi) Ne dışarıdan verilen mesajların ne de içeriden yürütülen girişimlerin, nazarımızda boş teneke gürültüsünden...
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kıbrıs meselesi) Ne dışarıdan verilen mesajların ne de içeriden yürütülen girişimlerin, nazarımızda boş teneke gürültüsünden...
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kıbrıs meselesi) Ne dışarıdan verilen mesajların ne de içeriden yürütülen girişimlerin, nazarımızda boş teneke gürültüsünden...

Kıbrıs Barış Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kıbrıs meselesi) Ne dışarıdan verilen mesajların ne de içeriden yürütülen girişimlerin, nazarımızda boş teneke gürültüsünden... - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kıbrıs meselesi) Ne dışarıdan verilen mesajların ne de içeriden yürütülen girişimlerin, nazarımızda boş teneke gürültüsünden... - Son Dakika
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