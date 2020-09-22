Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "75. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu"nda katılımcı ülkelerin temsilcilerine video konferans yoluyla hitap etti. (3)

Erdoğan: " Kudüs'te büyükelçilik açma niyetini beyan eden ülkeler, bu tavırlarıyla sadece ihtilafın daha da çetrefil hale gelmesine hizmet ediyor."

Erdoğan: "Bölgede bugün yaşanan sıkıntıların sebebi, Yunanistan ile Rum kesiminin 2003'ten beri maksimalist taleplerle attıkları tek yanlı adımlardır"

Erdoğan: "Bölge ülkelerinin haklarının göz önünde bulundurulduğu, Kıbrıs Türklerinin de yer aldığı bölgesel konferans düzenlenmesini teklif ediyoruz."

Erdoğan: "Kıbrıs Türk halkının güvenliği ile Ada'daki tarihsel ve siyasi haklarını kalıcı biçimde teminat altına alacak her çözümü destekleyeceğiz."