Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu eğer aday olacaksa, partisi için de ülkemiz için de isabetli olur" - Son Dakika

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu eğer aday olacaksa, partisi için de ülkemiz için de isabetli olur"
09.12.2020 13:32
Son dakika gündem haberi: Soru soran basın mensubu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgaline yönelik harekatı başarıyla tamamlayan Azerbaycan'da yarın düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere Bakü'ye gidiyor.
Soru soran basın mensubu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgaline yönelik harekatı başarıyla tamamlayan Azerbaycan'da yarın düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere Bakü'ye gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'ye hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanında açıklamalarda bulundu. (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu eğer aday olacaksa, gerçekten böyle bir şey düşünüyorsa, partisi için de ülkemiz için de isabetli olur."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AB Liderler Zirvesi) Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz."
Erdoğan: " (Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklamaları) Aslında sürekli masadan kaçanlar bunlar. Hiçbir zaman bunlar masada durmadılar. "
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