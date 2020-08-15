Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Teşkilatı ile Yemek programında konuştu. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıta sahanlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz, yaptırım ve tehdit dili karşısında geri adım atmayacağız."

Erdoğan: "100 yıl önce Türkiye'yi ince bir siyasetle güneyindeki enerji kaynaklarının dışında bırakanlar Doğu Akdeniz'de bunu başaramayacaklardır."

Erdoğan: "Bir asır önce vatanımızı parçalamayı hedefleyen Sevr'i nasıl yırtıp atmışsak bugün de 'Mavi Vatan'ı aynı kararlılıkla koruyacağız"

Erdoğan: Oruç Reis 23 Ağustos'a kadar faaliyetlerine devam edecek. En küçük tacizde bulunulması halinde gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğiz