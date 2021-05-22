Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs'ta bir çözüm aranıyorsa bunun ham hayaller değil, sahadaki gerçekler üzerinde inşa edilmesinin şart olduğunu belirterek, "Yeni bir müzakere süreci olacaksa bu artık iki toplum arasında değil, iki devlet arasında yürütülmelidir." dedi.

KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılan Erdoğan, nisan ayı sonunda Cenevre'de düzenlenen gayriresmi 5+ Birleşmiş Milletler Toplantısı'nın istiklal ve istikbal mücadelesinde bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Türkiye'nin teklifiyle gerçekleştirilen bu toplantıda Kıbrıs Türklerinin kalıcı çözüm yolunda yeni, makul ve adil önerilerde bulunduğunu dile getiren Erdoğan, raf ömrünü tamamlamış modeller üzerinde vakit harcamak yerine artık adada farklı kültür, dil, din ve geleneklere sahip iki ayrı halkın, iki ayrı devletin olduğunun kabul edilmesi gerektiğini ifade ettiklerini kaydetti.

Erdoğan, "Türkiye olarak biz de değerli kardeşim Sayın Tatar liderliğinde Kıbrıs Türk tarafının Cenevre'de yaptığı önerilere tam destek verdik. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı Tatar'ı Cenevre'de gösterdiği liderlik ve sergilediği kararlı duruş nedeniyle huzurlarınızda tebrik etmek istiyorum. Kıbrıs'ta çözümsüzlüğün bedelini artık hiç kimse Türk tarafına ödetemez." ifadelerini kullandı.

Maraş'la ilgili atılan adımla Kıbrıs Türk halkının adadaki hukuksuzluğa daha fazla tahammül etmeyeceğini gösterdiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kıbrıs'ta bir çözüm aranıyorsa bunun ham hayaller değil, sahadaki gerçekler üzerinde inşa edilmesi şarttır. Yeni bir müzakere süreci olacaksa bu artık iki toplum arasında değil, iki devlet arasında yürütülmelidir. Bu müzakerelerde her iki devletin nasıl iş birliği yapabileceği belirlenmelidir. Bunun için öncelikle Kıbrıs Türkünün egemen eşitliğiyle eşit statüsü teyit edilmeli ve müzakereler bundan sonra başlamalıdır. İki devletli çözümü reddetmek Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, eşitliğini, bağımsızlığını, devletini reddetmek demektir. Ne bizim ne de KKTC'nin böyle bir adaletsizliğe, böyle bir hak gaspına rızası yoktur. Bilhassa Kıbrıs Türkünün Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları üzerinde var olan haklarının yenilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Karadeniz'dekine benzer güzel haberleri Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizden de alacağımıza inanıyoruz."

"Kıbrıs Türk halkının yanında olmayı sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek adada gerekse Doğu Akdeniz'de barış, güvenlik, istikrar ve refahın hakim kılınması için Kıbrıs Türk halkının yanında olmayı sürdüreceklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanım, aziz Kıbrıs Türkü kardeşlerim, Türkiye olarak ahdi ve tarihi sorumluluklarımız çerçevesinde milli davamız olan Kıbrıs'a sahip çıkmakta kararlıyız. KKTC'nin kaderini kendi kaderimizden asla ayrı görmedik, görmüyoruz. Kuzey Kıbrıs halkının refahı, kendi ayakları üzerinde güvenle durabilmeleri, kalkınması ve gelişmesi öncelikli hedefimizdir." ifadelerini kullandı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını döneminde Kıbrıs Türklerini asla kaderlerine terk etmediklerini dile getiren Erdoğan, 15 Kasım'da açılışı yapılan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi ile en sıkıntılı günlerinde Kıbrıs Türk halkının yanında olduklarını vurguladı.

100'e yakın ülkenin halen ilk doz aşıya dahi ulaşamadığı bir dönemde ve bir denklemde farklı kaynaklardan temin edilen aşıların Kıbrıslı kardeşlerle paylaşıldığını belirten Erdoğan, sanayiden eğitime, savunmadan bilişime, tarımdan turizme kadar çok geniş bir yelpazede birbirinden önemli projelerin hayata geçirildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkını teslim almaya yönelik insanlık dışı tecridin üstesinden ancak bugün açılışı yapılan somut alt yapı projeleriyle gelinebileceğine işaret ederek, "Bizler tek yürek, tek bilek hareket edersek Allah'ın izniyle önümüzde durabilecek hiçbir engel, hiçbir zorluk yoktur. Anavatan ve garantör Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, KKTC'yi bugünlere ulaştıran şehitlere Allah'tan rahmet diledi, projenin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

"İnşallah kuraklık bu vesileyle son bulur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere protokol üyeleri ve yüklenici firma yöneticilerine teşekkür etti. Projenin hayırlı olması dileğinde bulunan Erdoğan'ın "Ya Allah Bismillah." sözlerinin ardından tören alanında bulunan protokol üyeleri butonlara bastı.

TBM makinesinin butonlara basılmasının ardından çalışmaya başlamasıyla KKTC'ye suyu taşıyacak son bölüm de delinerek tünel çalışması tamamlandı.

"Artık bu işler kazma kürekle olmuyor gördüğünüz gibi, TBM makineleriyle buralar açılıyor." diyen Erdoğan, yüklenici MAKYOL firması yöneticisine de proje ve TBM makinesine ilişkin sorular yöneltti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ersin Tatar kardeşime, Fuat Beye, Sayın Başbakan'a, Bakanımız Bekir Bey'e, tüm mimar, mühendis, yüklenici firmaların tüm oradaki gayretkeş insanlarına Türkiye'den selamlar sevgiler. İnşallah kuraklık bu vesileyle son bulur ve topraklar çok daha bereketli hale gelmiş olur. Allah yar yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

(Bitti)