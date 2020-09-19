Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesim Açılış Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesim Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şimdiden 2023, 2053, 2071 Türkiyesi'ni inşa etmenin hazırlıklarına başladıklarını belirterek, "Türkiye'yi bölgesel ve küresel bir güç haline getirmek için attığımız her adım bu vizyonun birer yapı taşıdır.

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesim Açılış Töreni'nde konuştu: (2), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şimdiden 2023, 2053, 2071 Türkiyesi'ni inşa etmenin hazırlıklarına başladıklarını belirterek, "Türkiye'yi bölgesel ve küresel bir güç haline getirmek için attığımız her adım bu vizyonun birer yapı taşıdır." dedi.

Vahdettin Köşkü'nden Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesim Açılış Töreni'ne video konferansla katılan Erdoğan, tarihin en başından bugüne kadar toplumların gelişmişlikleri ve insanlığa katkılarının geride bıraktıkları somut medeniyet ürünleriyle ölçüldüğünü kaydetti.

Erdoğan, dünyanın kadim medeniyetlerinin önemli bir kısmına ev sahipliği yapan Anadolu coğrafyasının bu bakımdan çok büyük zenginliğe sahip olduğunu vurgulayarak, böylesine büyük bir mirasın bugünkü emanetçileri olarak geleceğe bırakacak eserler ortaya koymanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Medeniyet mirasına katkıda bulunabilecek eserler ortaya koyabilmek için önce bunu yapacak siyasi, ekonomik ve toplumsal yapının inşa edilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin 2002 öncesindeki geri kalmışlığının nedenlerine baktığımızda sebebi darbeler ve vesayet olan istikrarsızlıkları görüyoruz. Yönümüzü geleceğe çevirmek yerine kendi iç sıkıntılarımıza, kavgalarımıza, çekişmelerimize odaklandığımızda enerjimizi ve vaktimizi heba ediyoruz. Gözümüzü ufuktan ve ideallerimizden ayırmadığımızda ise millet olarak çok kısa sürede çok büyük başarılara imza atıyoruz. Biz 18 yıllık hükümetlerimiz döneminde Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 3 katı, 5 katı, 10 katı eseri işte bu sayede ülkemize kazandırdık."

Demokrasinin ve ekonominin gelişmesini aynı önemde görerek hem hak ve özgürlükleri genişlettiklerini hem de ülkenin 81 vilayetinin tamamının kalkındırıldığını anlatan Erdoğan, milleti özlemleriyle buluşturdukları için de bunca yıl hep ayakta kaldıklarını ve destek gördüklerini dile getirdi.

Erdoğan, bugün de milletin siyasetten, kendisini içi boş kavgalarla yoracak değil de geleceğini aydınlatacak, umutlarını güçlendirecek bir vizyon beklediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Biz yaklaşık 10 yıl önce milletimizin huzuruna çıktığımızda birilerinin tek derdi bir kaç ay sonra yapılacak seçimlerdi. Aradan geçen bunca zamana rağmen karşımızda hala ufku yapılacak ilk seçimleri geçemeyen bir siyaset anlayışı var. Halbuki biz şimdiden 2023, 2053, 2071 Türkiyesi'ni inşa etmenin hazırlıklarına başladık. Kendi ömrümüz vefa etmese bile bizden sonraki nesillere böyle bir vizyon bırakmayı, böyle bir ülke bırakmayı milletimize yaptığımız en büyük hizmetlerden biri olarak kabul ediyoruz. Üstelik bunu sadece lafla, sadece söylemle, sadece retorikle yapmıyoruz. Somut icraatlarımızla bilfiil hayata geçiriyoruz. Türkiye'yi bölgesel ve küresel bir güç haline getirmek için attığımız her adım bu vizyonun birer yapı taşıdır. Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den Karadeniz'e kadar geniş bir alanda siyasi, askeri ve ekonomik olarak verdiğimiz mücadelenin başarıya ulaşması bu bakımdan hayati öneme sahiptir. Ülkemizin siyasi ve ekonomik her adımını engelleme gayretlerinin gerisinde işte bu vizyon doğrultusundaki yürüyüşümüzü rayından çıkarma niyeti vardır. Türkiye'yi yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşan bir hale getirerek asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar."

Milletin bu oyunu görerek 15 Temmuz başta olmak üzere maruz kalınan her saldırıda istiklaline ve istikbaline sahip çıkma iradesini ortaya koyduğunu ifade eden Erdoğan, bu iradenin nesilden nesile aktarılarak asırlarca milletin çimentosu olarak devam edeceğini söyledi.

"Salgının etkilerinin önemli bir kısmı geride bırakıldı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte yapılan büyük hizmetler ve geleceği kucaklayan vizyonların önemli olduğunu belirterek, insanların bugünkü sıkıntılarına çözüm bulmadan bu heyecanı muhafaza etmenin zor olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, Türkiye'nin son 7 yıldır maruz kaldığı kesintisiz saldırıların diğer alanlarla birlikte asıl ekonomiyi hedef aldığını, koronavirüs salgınıyla da böyle bir dönemde karşılaşıldığını kaydetti.

Salgının gelişmiş ülkelerden gelişmekte ve az gelişmiş ülkelere kadar tüm devletlerin ekonomileri üzerinde yıkıcı derecede olumsuz etkileri olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin tüm bu olumsuzluklardan en az etkilenen ülkeler arasında olduğunu kaydetti.

Salgın krizinin ilk günlerinden itibaren sosyal yardımlardan destek paketlerine kadar pek çok uygulamayla milletin yanında yer aldıklarını dile getiren Erdoğan, 35 milyar liralık bir kaynağı karşılıksız olarak milletin istifadesine sunduklarını anlattı.

Erdoğan, asıl olanın reel ekonomiyi ayakta tutmak olduğunu bildiklerini ifade ederek, yılın ilk çeyreğinde büyürken ikinci çeyrekte beklendiği gibi bir daralmayla karşı karşıya kalındığını aktardı.

Yılın üçüncü çeyreğinde ise üretmeye devam ederek salgının etkilerinin önemli bir kısmının geride bırakıldığını belirten Erdoğan, "Ekonomik gidişatın habercisi olan ölçü göstergeler sadece ikinci çeyreğe göre değil geçen senenin bile üzerinde olumlu gelişmelere işaret ediyor. İmalat, satın alma yöneticileri endeksi son üç aydır eşik değer olan 50'nin üzerinde seyrediyor. Hatta ağustos ayındaki 54,3'lük değerle Amerika'yı, Almanya'yı, Fransa'yı, Euro bölgesinin tamamını, Güney Kore'yi geride bıraktık. İmalat sanayi üretiminde nisan ve mayıs ayındaki gerilemeye rağmen yıllık yüzde 5,1 düzeyinde gerçekleşen artış oldukça memnun edici bir gelişmedir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, haziranda yıllık yüzde 11,6 artan toplam ciro endeksinin de temmuzda yüzde 20'nin üzerinde yükseldiğini anlatarak, talepteki yönelimin göstergelerinden olan perakende satış hacminin de temmuzda aylık 9,5, yıllıkta yüzde 11,9 artığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağladığımız uygun finansman imkanlarının etkisiyle, konut ve otomobilde rekorlar ardı ardına geliyor. Konut satışında temmuz ayında Türkiye genelinde şimdiye kadarki en yüksek seviye olan 230 bin rakamına ulaştık. Ağustos ayındaki konut satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54 artarak 170 bini buldu." diye konuştu.

Erdoğan, ağustosta otomobil üretimin yıllık yüzde 44,5 artarken otomobil satışlarının ise geçen seneki seviyesini ikiye katladığını belirtti.

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, Açılış Töreni, Marmara, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 16:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesim Açılış Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika


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