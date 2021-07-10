Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mahmud Abbas'ı kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinde, Türkiye ile Filistin ilişkilerini güçlendirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak İsrail'in Filistin'deki zulümlerine sessiz kalmadıklarını ve kalmayacaklarını belirterek, İsrail'in işgal ve ilhak politikaları devam ettiği sürece bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin mümkün olamayacağını vurguladı. Filistin'in iç uzlaşı sürecini desteklemeyi de sürdüreceklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ilişkilerin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve ticaretten kültür, eğitim ve turizme her alanda olumlu yönde seyretmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

HEYETLERARASI GÖRÜŞME

Filistin tarafında ise Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Riyad Malki, Sivil İşler Bakanı Hüseyin Eş-Şeyh, Diyanet İşleri Danışmanı Mahmud Habbaş, İstihbarat Başkanı Macid Ferec ve Diplomatik İşler Danışmanı Mecdi Halidi hazır bulundu.

- İstanbul