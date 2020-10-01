Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis idamla ilgili olumlu karar verdiğinde ben onaylarım - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, idam tartışmalarına ilişkin "Meclis idamla ilgili olumlu bir karar verdiğinde onama makamı olarak ben de bunu onaylarım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yeni yasama yılı açılış programına katıldıktan sonra çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam tartışmalarına ilişkin "Meclis'ten idamla ilgili karar çıktığında bana gelmeyecek mi? Bana geldiğinde onaylarım. Meclis'in görevi. Meclis idamla ilgili olumlu bir karar verdiğinde onama makamı olarak ben de bunu onaylarım" diye konuştu.