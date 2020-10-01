Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis idamla ilgili olumlu karar verdiğinde ben onaylarım - Son Dakika

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis idamla ilgili olumlu karar verdiğinde ben onaylarım

Son dakika haberleri: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, idam tartışmalarına ilişkin "Meclis idamla ilgili olumlu bir karar verdiğinde onama makamı olarak ben de bunu onaylarım" dedi.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis idamla ilgili olumlu karar verdiğinde ben onaylarım, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, idam tartışmalarına ilişkin "Meclis idamla ilgili olumlu bir karar verdiğinde onama makamı olarak ben de bunu onaylarım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yeni yasama yılı açılış programına katıldıktan sonra çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam tartışmalarına ilişkin "Meclis'ten idamla ilgili karar çıktığında bana gelmeyecek mi? Bana geldiğinde onaylarım. Meclis'in görevi. Meclis idamla ilgili olumlu bir karar verdiğinde onama makamı olarak ben de bunu onaylarım" diye konuştu.

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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis idamla ilgili olumlu karar verdiğinde ben onaylarım
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis idamla ilgili olumlu karar verdiğinde ben onaylarım
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis idamla ilgili olumlu karar verdiğinde ben onaylarım

Recep Tayyip Erdoğan, İdam Cezası, Karar, TBMM, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 16:16 - Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis idamla ilgili olumlu karar verdiğinde ben onaylarım - Son Dakika


Son Dakika

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