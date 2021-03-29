Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meclis'te bir su kanunu hazırlıyoruz" - Son Dakika

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meclis'te bir su kanunu hazırlıyoruz"

29.03.2021 15:57

Son dakika haberler: - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meclis'te bir su kanunu hazırlıyoruz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "2020, son 19 yılda sağlık ile birlikte tarıma yaptığımız yatırımların da meyvesini topladığımız bir sene oldu" "Salgın ve meteorolojik kuraklığa rağmen tarımsal üretimde cumhuriyet...

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meclis'te bir su kanunu hazırlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"2020, son 19 yılda sağlık ile birlikte tarıma yaptığımız yatırımların da meyvesini topladığımız bir sene oldu"

"Salgın ve meteorolojik kuraklığa rağmen tarımsal üretimde cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık"

"Bu yıl üreticilerimize toplam 24 milyar lira tarımsal destek sağlayacağız"

"Kişi başına kullanılabilir su miktarı dikkate alındığında su stresi çeken bir ülkeyiz. Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibariyle hiçbir fark yoktur"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hedeflerimize daha hızlı ulaşabilmek ve su yönetimindeki yetki çatışmalarını önlemek amacıyla Meclis'te bir su kanunu hazırlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1. Su Şurası Lansmanı ve 363 tesisin toplu açılış merasimine katıldı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Erdoğan, teknolojik ilerlemeye bağlı su arıtma imkanlarının geliştiğini, bugün su fakiri denilebilecek birçok ülkenin özellikle tarımsal sulamada bu imkandan ciddi oranlarda faydalandığını kaydetti.

Türkiye olarak, su arıtma teknolojilerine büyük yatırım yaptıklarına dikkat çeken Erdoğan, "Halihazırda günlük 315 bin metreküp suyu arıtarak tarımsal sulamada yeniden kullanılabilecek şekilde insanımızın hizmetine sunuyoruz. Sanayi sektöründe de suyun verimli kullanımı için gereken tedbirleri alıyoruz. Sulamada halen yüzde 46 olan randımanı yaptığımız yatırımlar ve tedbirlerle 2024 yılında yüzde 55'e yükseltmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde tüm bu alanlara yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Hedeflerimize daha hızlı ulaşabilmek ve su yönetimindeki yetki çatışmalarını önlemek amacıyla Meclis'te bir su kanunu hazırlıyoruz. Şura zemininde yapılacak çalışmaların bu kanunun şekillenmesine katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Korona virüs salgınının, tüm dünyada dengeleri altüst ettiği bir dönemden geçildiğini belirten Erdoğan, "Şimdiye kadar 2 milyon 800 bin insanın hayatına mal olan salgın küresel ekonominin parametrelerini de kökten değiştirmiştir. Bu süreçte güçlü sağlık altyapısı yanında tarıma ve suya bağlı gıda güvenliğinin stratejik önemi de görülmüştür. Tıpkı sağlık gibi tarımın da ihmale gelmez bir alan olduğu gerçeği kendini bir kez daha dayatmıştır. Hamdolsun 2020, son 19 yılda sağlık ile birlikte tarıma yaptığımız yatırımların da meyvesini topladığımız bir sene oldu. Geride bıraktığımız dönemde salgın ve meteorolojik kuraklığa rağmen tarımsal üretimde cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık" açıklamasında bulundu.

Tarım sektörünün sağladıkları destekler ve yeni projelerle büyümeye ve güçlenmeye devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Biz birileri gibi kurusıkı atmak yerine rakamlarla, oranlarla, karşılaştırmalarla konuşuyoruz. Bunu da çiftçilerimize, üreticilerimize, aziz milletimize saygımızın bir gereği olarak görüyoruz. Geçen yıl tarım sektörümüz yüzde 4,8 gibi önemli bir büyüme oranına ulaşarak ekonomimize büyük katkı sağladı. Tarımsal hasılamız ise bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 334 milyar liraya yükseldi. Tarımsal hasılada Avrupa'daki liderliğimiz devam ediyor. Geçtiğimiz yıl tarım ve gıda ürünleri ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak yaklaşık 21 milyar dolara ulaştı. Bazıları bu gerçeklere gözlerini kapatsa da Türkiye tarım ve gıda ürünlerinde net ihracatçı bir ülkedir. Yine geçtiğimiz yıl tarım ve gıda ürünleri dış ticaret fazlamız yüzde 9 artışla 5.5 milyar dolara yükseldi. Toplam bitkisel üretim miktarımız da önceki yıla göre 9 milyon ton artışla 126 milyon tona çıktı. Meyve ürünlerinin tamamına yakınında kendimize yeter durumdayız. Çoğu üründe ihracatçı konumundayız. Verdiğimiz destekler çiftçilerimizin emeği ve alın teri ile birleşince geçen yıl tarım sektöründe güzel bir dönemi geride bıraktık. Burada salgın şartlarına rağmen canlarını dişlerine takarak tarlasını eken biçen üreten tüm çiftçilerimize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. 'Çiftçileri unuttunuz, çiftçilere bakmadınız' diyen birileri var ya, bakın ben buradan resmi rakam veriyorum. Bu yıl üreticilerimize toplam 24 milyar lira tarımsal destek sağlayacağız. İnşallah çalışmalarımızı artırarak yerli ve milli üretim anlayışı ile tarımda büyümeye ve yeterliliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Birinci Su şurasında alınacak kararlar bu mücadelemizde bize katkı sunacak inşallah önümüzü açacaktır" diye konuştu.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir su kanunu hazırlıyoruz
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir su kanunu hazırlıyoruz
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir su kanunu hazırlıyoruz
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir su kanunu hazırlıyoruz

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Cumhuriyet, Tarım, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Meclis'te bir su kanunu hazırlıyoruz' - Son Dakika


Son Dakika

81 yaşındaki kadın, taş duvar üzerinde oturur halde ölü bulundu 81 yaşındaki kadın, taş duvar üzerinde oturur halde ölü bulundu Şeyma Subaşı, estetik ameliyatları sonrası hastanelik oldu Şeyma Subaşı, estetik ameliyatları sonrası hastanelik oldu Somalili kadın, komşusu tarafından sokak ortasında darbedildi Somalili kadın, komşusu tarafından sokak ortasında darbedildi Son dakika: Süveyş Kanalı'ndaki kriz sona erdi! Dev gemi yüzdürüldü, kanal trafiğe tekrar açıldı Son dakika: Süveyş Kanalı'ndaki kriz sona erdi! Dev gemi yüzdürüldü, kanal trafiğe tekrar açıldı Sao Paulo U20 takımının teknik direktörlüğüne getirilen Alex de Souza, 60 gün tesislerde kalacak Sao Paulo U20 takımının teknik direktörlüğüne getirilen Alex de Souza, 60 gün tesislerde kalacak AK Partili Hamza Dağ AK Partili Hamza Dağ "Kürşat Ayvatoğlu üzerinden size operasyon mu yapıldı?" sorusuna net cevap vermedi Polis seyyar satıcı kadını kamyonetin arkasında metrelerce sürükledi, çevredekiler Polis seyyar satıcı kadını kamyonetin arkasında metrelerce sürükledi, çevredekiler "Daha hızlı" diye tempo tuttu Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı
Serkan Keskin, Mucize Doktor'a transfer oldu Serkan Keskin, Mucize Doktor'a transfer oldu         
17:15
Luka Modric'ten yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Türkleri unutamıyorum Luka Modric'ten yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Türkleri unutamıyorum         
16:50
Kaçak telefonlara atılan IMEI numarası başınızı derde sokabilir Kaçak telefonlara atılan IMEI numarası başınızı derde sokabilir         
16:46
Kamyon ile mezarlık duvarı arasında kalan şoför feci şekilde can verdi Kamyon ile mezarlık duvarı arasında kalan şoför feci şekilde can verdi         
16:33
Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp vidosunu çeken kişi açığa alındı Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp vidosunu çeken kişi açığa alındı         
16:15
Son Dakika: Beştepe'de merakla beklenen Kabine toplantısı başladı Son Dakika: Beştepe'de merakla beklenen Kabine toplantısı başladı         
16:00
İntihar etmek için çatıya çıkan vatandaşı kararından belediye başkanı vazgeçirdi İntihar etmek için çatıya çıkan vatandaşı kararından belediye başkanı vazgeçirdi         
15:49
Biden'ın İklim Zirvesi davetine Kremlin'den yanıt: Henüz karar verilmedi, Putin'in zamana ihtiyacı var Biden'ın İklim Zirvesi davetine Kremlin'den yanıt: Henüz karar verilmedi, Putin'in zamana ihtiyacı var         
15:21
Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu         
14:25
Gözler Kabine toplantısında! Vahim vaka artışını gösteren grafik, birçok ilde tam kapanmaya sebep olabilir Gözler Kabine toplantısında! Vahim vaka artışını gösteren grafik, birçok ilde tam kapanmaya sebep olabilir         
14:23
Emre Belözoğlu'ndan kendisine FETÖ suçlaması yapan Ümit Özat'a yanıt: Söyleyeceklerim var ama şimdilik susuyorum Emre Belözoğlu'ndan kendisine FETÖ suçlaması yapan Ümit Özat'a yanıt: Söyleyeceklerim var ama şimdilik susuyorum         
13:55
Koyunlarını gütmek için drone kullanan çoban kilometrelerce yol gitmekten kurtuldu Koyunlarını gütmek için drone kullanan çoban kilometrelerce yol gitmekten kurtuldu         
13:18
OYAK, Sagra ile birlikte Tadelle ve Sarelle markalarını alıyor OYAK, Sagra ile birlikte Tadelle ve Sarelle markalarını alıyor         
12:01
Azerbaycan'a kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor Azerbaycan'a kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor         
11:14
Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada         
07:10
Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf         
22:57
Müteahhitliği bırakıp devlet desteğiyle çiftlik kurdu, yılda 300 bin TL kazanıyor Müteahhitliği bırakıp devlet desteğiyle çiftlik kurdu, yılda 300 bin TL kazanıyor         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2021 17:29:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meclis'te bir su kanunu hazırlıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei