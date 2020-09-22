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Otomobil ile minibüs çarpıştı, otoyolda can pazarı yaşandı: 1 ölü, 6 yaralı

Kızının babasının "Abi" dediği komşusu olduğunu canlı yayında itiraf etti

16 yaşındaki genci satırla yaralayan saldırgan: Bu daha fragman, siz galaya gelin