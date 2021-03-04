Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi evinde ziyaret etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Çayyolu'ndaki evinin önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı.
Basına kapalı gerçekleşen ziyaret yaklaşık 1 saat sürerken, MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, görüşmenin ardından makam aracına kadar eşlik etti. .
Kaynak: İHA
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