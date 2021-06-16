Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli maç için Bakü'de bulunan Türk taraftarlarla bir araya geldi

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugün oynanacak Türkiye-Galler maçını izlemek için Bakü'de bulanan Türk taraftarlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugün oynanacak Türkiye- Galler maçını izlemek için Bakü'de bulanan Türk taraftarlarla bir araya geldi. Erdoğan'ın konakladığı otelin önünde toplanan Türk vatandaşları, "Türkiye" tezahüratları yaptı, büyük Türk bayrağı açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce konakladığı otelin balkonunda vatandaşları selamladı. Programı için otelden ayrılırken taraftarların yanına giden Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Son Dakika

Bilgisayarının çalındığını ileri süren adam, sigorta parası için kendi iş yerine hırsız gibi girmiş

Antalya'da yağan yağmur, beraberinde hortum getirdi! Korku dolu anlar kaydedildi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yaptı! Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, veda mesajı yayınladı

Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu

Kaş'ın yüksek kesimlerine haziran ayının ortasında kar yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı?

KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı

Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var