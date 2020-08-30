Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim...
Son dakika haberleri... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın askerleri selamlaması Saygı duruşu İstiklal Marşı ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın askerleri selamlaması
Saygı duruşu
İstiklal Marşı ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı.
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