Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milyarlarca insanın ilk doz aşıya dahi erişememesi insani değerler adına endişe verici" - Son Dakika

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milyarlarca insanın ilk doz aşıya dahi erişememesi insani değerler adına endişe verici"

31.03.2021 03:25

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milyarlarca insanın ilk doz aşıya dahi erişememesi insani değerler adına endişe verici" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM tarafından devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen "COVİD-19 ve Sonrasında Kalkınmanın Finansmanı" başlıklı toplantıya bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milyarlarca insanın ilk doz aşıya dahi erişememesi insani değerler adına endişe verici"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM tarafından devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen "COVİD-19 ve Sonrasında Kalkınmanın Finansmanı" başlıklı toplantıya bir video mesaj gönderdi

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir tarafta nüfusunun neredeyse tamamına yakınını aşılamış ülkeler varken, diğer tarafta milyarlarca insanın ilk doz aşıya dahi erişememesi insanlık ve insani değerler adına endişe verici bir durumdur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler tarafından devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen "COVİD-19 ve Sonrasında Kalkınmanın Finansmanı" başlıklı toplantıya bir video mesaj gönderdi. Mesajında COVİD-19 ve sonrası için tüm dünyaya küresel dayanışma ve işbirliği mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşıya adil erişimin güvence altına alınması gerektiğini söyledi.

1 yılın geride kaldığı COVİD-19 salgınının küresel sorunlar karşısında tüm insanlığın kaderinin ortak olduğunu gözler önüne serdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak bu mücadelede en baştan beri küresel dayanışma ve uluslararası işbirliğini güçlendirmeye gayret ettik. Bu amaçla 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım ve destek sağladık. Özellikle Afrikalı kardeşlerimizi bu zorlu günlerinde yalnız bırakmadık. 2009-2019 döneminde sadece en az gelişmiş ülkelere yönelik 2,5 milyar doların üzerinde resmi kalkınma yardımında bulunduk" diye konuştu.

Dünya genelinde 100'a yakın ülkede halen aşıya erişimin olmadığını kaydeden Erdoğan, "COVİD-19 salgını bizim hemen her platformda dile getirdiğimiz küresel düzendeki çarpıklıkları bir kez daha ifşa etmiştir. Dünyanın en zengin ülkelerini dahi hazırlıksız yakalayan küresel salgın, bilhassa az gelişmiş ülkelerde ciddi yıkımlara neden olmuştur. Salgınla belirginleşen adaletsizlik aşı meselesiyle çok daha vahim bir hal almıştır. Dünya genelinde halen 100'e yakın ülkenin aşıya henüz ulaşamadığını görüyoruz. Bir tarafta nüfusunun neredeyse tamamına yakınını aşılamış ülkeler varken, diğer tarafta milyarlarca insanın ilk doz aşıya dahi erişememesi insanlık ve insani değerler adına endişe verici bir durumdur. Oysa aşıya adil erişim güvence altına alınmadan salgının sona ermeyeceği ve ekonomik toparlanmanın gerçekleşmeyeceği ortadadır. Kendi vatandaşlarını aşılayacak miktarda doza ulaşan ülkelerin fazla aşılarını ihtiyaç sahibi ülkelere ulaştırması gerekiyor. Yerli aşı çalışmalarımız tamamlandığında aşımızı en uygun şartlarda tüm insanlığın kullanımına sunmaya öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

Ekonomik toparlanmanın korumacı refleksler yerine işbirliğine ve dayanışmaya dayalı bir anlayışla yürütülmesinin de önemli olduğunun altını çizen Erdoğan, video mesajında şu ifadeleri kullandı:

"G-20'de de gündeme gelen özel çekme hakları tahsisatı konusundaki adımların bir an önce sonuçlanması gerektiğini düşünüyorum. Öte yandan, Uluslararası Para Fonunun 16. genel kota gözden geçirmesi çalışmalarında gelişmekte olan ülkelerin haklı beklentilerinin karşılanmasını ümit ediyorum. Likidite imkanlarının güçlendirilmesiyle birlikte özellikle düşük gelirli ülkelerin borç yüklerinin hafifletilmesine önem atfediyoruz. G-20 borç erteleme girişimi, salgının etkilerini en aza indirmek adına hayata geçirdiğimiz önemli bir adımdır. Borç erteleme girişiminin 2021 yılının tamamını kapsayacak şekilde ikinci kez uzatılmasında fayda görüyoruz. Bu düşüncelerle sözlerine son verirken, bu zorlu süreçte dayanışma ve işbirliği içiresinde ortak hareket etmenin önemini tekrar vurguluyorum."

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milyarlarca insanın ilk doz aşıya dahi erişememesi insani değerler adına endişe verici
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milyarlarca insanın ilk doz aşıya dahi erişememesi insani değerler adına endişe verici
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milyarlarca insanın ilk doz aşıya dahi erişememesi insani değerler adına endişe verici
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milyarlarca insanın ilk doz aşıya dahi erişememesi insani değerler adına endişe verici

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, cumhurbaşkanı, Hükümet, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milyarlarca insanın ilk doz aşıya dahi erişememesi insani değerler adına endişe verici' - Son Dakika


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