Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhataplarımızı kendilerine çeki düzen vermeye, mahvolmalarına yol açacak... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhataplarımızı kendilerine çeki düzen vermeye, mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Türkiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz. Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin." - MUŞ