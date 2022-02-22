Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne çevrim içi katılacak - Son Dakika
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne çevrim içi katılacak

22.02.2022 18:00
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne çevrim içi katılacak

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın çevrim içi gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın çevrim içi gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turunun üçüncü durağı olan Gine-Bissau ziyareti ertelendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Senegal ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye dönecek.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne çevrim içi katılacak - Son Dakika


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