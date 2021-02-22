Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne dövizin buharlaşması ne de bir istismar, haksız kazanç, hukuka ve ahlaka aykırı işlem söz konusudur" - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Salondaki katılımcılar İZMİR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Göreve geldiğimizde 27,5 milyar dolar döviz rezervi vardı Merkez Bankası'nın. Şimdi 95 milyar dolar döviz rezervimiz var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel tedarik zincirlerinin ciddi yaralar aldığı, üretimden istihdama küresel ekonominin her alanda daraldığı bu dönemde de Berat Bey'in sorumluluğunda aldığımız hızlı ve etkin tedbirlerle ülkemizin süreci en az zararla geçirmesini sağladık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne dövizin buharlaşması ne de bir istismar, haksız kazanç, hukuka ve ahlaka aykırı işlem söz konusudur."