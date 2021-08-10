Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile telefonda görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Nijerya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari'ye, gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.

Nijerya'yla ilişkilere büyük önem atfettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin gerçek potansiyelinin harekete geçirilmesi bütün imkanları değerlendirmeye hazır olduklarını ifade etti. - ANKARA