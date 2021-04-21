Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Turizm Haftası münasebetiyle turizm temsilcilerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Turizm sektöründe mayısta sona erecek KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam etmesine karar verdik."
Erdoğan: "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık' - Son Dakika