Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etti.
Oğuzhan Asiltürk'ün Bahçelievler Mahallesindeki evinde gerçekleşen ziyaret yaklaşık 1 saat sürdü. Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a makam aracına kadar uğurlarken, Erdoğan, binalardan kendisini alkışlayan vatandaşlara el salladı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etti - Son Dakika