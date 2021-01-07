Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etti - Son Dakika

Oğuzhan Asiltürk'ün Bahçelievler Mahallesindeki evinde gerçekleşen ziyaret yaklaşık 1 saat sürdü. Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a makam aracına kadar uğurlarken, Erdoğan, binalardan kendisini alkışlayan vatandaşlara el salladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk 'ü evinde ziyaret etti

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