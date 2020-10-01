Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Genel Kurulunda yeni yasama yılı açılışına katıldı. (8)
Erdoğan: "Türk ekonomisi, yaşadığı bunca saldırı ve şok ardından kırılganlıklara karşı daha dayanıklı, krizlere karşı daha hazırlıklı yapıya kavuştu"
Erdoğan: "Gelişmiş ülkelerin dahi vatandaşlarını kendi hallerine terk ettiği salgın döneminde, Türkiye içeride ve dışarıda erdemli bir duruş ortaya koydu."
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 16:16 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önümüzdeki yıl için belirlediğimiz büyüme oranı yüzde 5,8'dir' - Son Dakika