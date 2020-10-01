Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki yıl için belirlediğimiz büyüme oranı yüzde 5,8'dir" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Genel Kurulunda yeni yasama yılı açılışına katıldı. (8)

Erdoğan: "Türk ekonomisi, yaşadığı bunca saldırı ve şok ardından kırılganlıklara karşı daha dayanıklı, krizlere karşı daha hazırlıklı yapıya kavuştu"

Erdoğan: "Gelişmiş ülkelerin dahi vatandaşlarını kendi hallerine terk ettiği salgın döneminde, Türkiye içeride ve dışarıda erdemli bir duruş ortaya koydu."