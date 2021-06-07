Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda Şehit Olan Piyade Jandarma Uzman Çavuş Şeker'in Ailesine Başsağlığı Diledi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak 'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcı (EYP) infilakı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Şeker'in ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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