Üye Girişi
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pırıl pırıl gençlere sahibiz - Son Dakika

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pırıl pırıl gençlere sahibiz

12.07.2021 17:46
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pırıl pırıl gençlere sahibiz, System.String[]

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pırıl pırıl gençlere sahibizCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Millet olarak ufku ve vizyonu açık pırıl pırıl gençlere sahibiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pırıl pırıl gençlere sahibiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Millet olarak ufku ve vizyonu açık pırıl pırıl gençlere sahibiz. 'Ne olacak bu gençlerin hali' diyerek sürekli şikayet edenlere inat; bizim gençlerimiz okuyor, araştırıyor, Türkiye'yi ve dünyayı takip ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, vatanın bekası, milletin güvenliği uğrunda gözü ufukta, eli tetikte nöbet tutan güvenlik güçlerine muhabbetlerini sundu. Erdoğan, dün 26'ncı yılında anılan Srebrenitsa Soykırımı'nda şehit olan Boşnaklara Allah'tan rahmet dileyerek, "Avrupa'nın ortasında Birleşmiş Milletler'in gözü önünde işlenen bu katliam insanlık tarihine kara bir leke olarak kazanmıştır. Üzerinden geçen 26 yıla rağmen Srebrenitsa'da vahşice katledilen 8 bin 372 kardeşimizin yarası yüreğimizi kanatmaya hala devam ediyor. Keşfedilen her toplu mezarla acılarımız tekrar tazeleniyor. Bu mezarlar aynı zamanda bize soykırımı unutmama ve unutturmama sorumluluğumuzu da hatırlatıyor. Merhum Aliya'nın dediği gibi, 'Unutulan soykırım tekrarlanır.' Hem bir daha benzer acıları yaşamamak hem de Batı'nın soykırım gerçeğiyle yüzleşmesini sağlamak için bunu yapmak durumundayız. İşte sizler de takip ediyorsunuz; Avrupa'sından Kanada'sına her fırsatta bize insan hakları, demokrasi, özgürlük nasihati verenlerin tarihindeki utanç lekeleri birer birer ortaya dökülüyor. Rabbim bizleri bu tür ayıplardan muhafaza eylesin" dedi.

'TANIMAK YERİNE GENCİ TANIMLAMAYA ÇALIŞIYORLAR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin hassasiyetlerini, kaygılarını, beklentilerini, taleplerini ve hedeflerini bilmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Ülkemizde özellikle bir kısım medya ve muhalefet, gençleri tanımak yerine kolaya kaçarak genci tanımlamaya çalışıyor. Kendi kafalarına, kendi o dar kalıplarına göre yaptıkları bu genç tanımı, özellikle milyonlarca insanı yaftalıyor. Çok daha vahimi, önceki hafta üniversite sınavı öncesinde yaşanan askeri iş birliği protokolü meselesinde olduğu gibi hiç çekinmeden yalan ve iftira siyasetine gençlerimizi alet ediyorlar. Oysa gençlerle ilgili konuşan, yazan, politika üreten hiç kimsenin, hiçbir kesimin gençlerimizi kendi meşrebince tanımlamaya, yaftalamaya, onları hafife almaya hakkı yoktur. Gençlere ulaşmak, gençlerin hassasiyetlerini kaşımakla olmaz. Gençlere ulaşmak, gençlerin duygularını istismar etmekle de olmaz. Gençleri kazanmak için önce onları özellikle gayet güzel bir şekilde dinlemek, onlara kulak vermek ve onlarla bir duygudaşlık gerekir. Özellikle millete hesap verme sorumluluğu taşıyanlar, gençlerin ufkundan, dünyaya ve hayata dair özgün yaklaşımlarından muhakkak istifade etmenin yollarını aramalıdır" diye konuştu.Geçen hafta bir gencin daveti üzerine Diyarbakır'da gençlerle bir araya geldiğini, bir sonraki buluşmayı Erzurumlu ve Kahramanmaraşlı gençlerle yapacaklarını söyleyen Erdoğan, "Çünkü gençlerle her buluşmamızda, her sohbetimizde hamdolsun bu ülkenin geleceğine dair umutlarımız daha da artıyor. Aynı şekilde ben de gençlerimizi çok seviyorum. Bu toplantılar vesilesiyle bir kez daha görüyoruz ki; millet olarak ufku ve vizyonu açık pırıl pırıl gençlere sahibiz. 'Ne olacak bu gençlerin hali' diyerek sürekli şikayet edenlere inat; bizim gençlerimiz okuyor, araştırıyor, Türkiye'yi ve dünyayı takip ediyor. Gençlerimiz büyüyen ve güçlenen bir ülkenin vatandaşları olduklarının bilinciyle geleceğe kendilerini en güzel şekilde hazırlıyor" ifadesini kullandı.'GENÇLERİMİZ İÇİN ÇALIŞTIK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençliğin bir ülke ve milletin aydınlık yarınlarının teminatı olduğunu kaydederek, "Gençlerine sahip çıkan, gençlerine değer veren ve yatırım yapan toplumlar geleceklerine de güvenle bakarlar. Gençlerini ihmal eden, daha kötüsü gençlerine sırtını dönen milletlerin ise bugünü de istikbali de karanlıktır. Bizler bu anlayışla son 19 yıldır halkımızın tamamı ile birlikte gençlerimiz için de çalıştık, çabaladık" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçilme yaşını önce 30'dan 18'e düşürdüklerini hatırlatarak, "Gençlerin enerjisini siyasete daha da fazlasıyla yükselttik. Bugün hem partimizde hem Meclisimizde hem kabinemizde hem de yakın çalışma arkadaşlarımız arasında gençlerimiz büyük bir sorumluluk üstleniyor. Onun için gençler durmak yok yola devam" diye konuştu.'FIRSAT VERMEDİK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin gayretiyle gelecekte daha büyük başarılara imza atacaklarını, çok daha iyi bir konumda olacaklarını belirtti. Erdoğan, şöyle konuştu: "Biz son 35 yıldır binlerce evladını bölücü teröre kurban vermiş, bir dönem en parlak çocuklarını FETÖ terör örgütüne kaptırmış, ideolojik kavgalarda gencecik evlatlarını kaybetmiş bir toplumuz. Tek bir gencimizin dahi heba olmasına, terörün vahşi dişleri arasında yitip gitmesine gönlümüz razı değildir. Hangi sebeple olursa olsun ulaşamadığımız, elinden tutamadığımız her bir gencimizin mesuliyetini yüreğimizde taşıyoruz. Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal değiştirmeye çalışanlara 19 yıldır fırsat vermedik, inşallah bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz. Bugün bu salonda oluşan kardeşlik iklimini en batıdan en doğuya ülke sathında tesis etmek için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."'BUNDAN SONRAKİ TÜM DESTANLARI DA SİZ YAZACAKSINIZ'

Çanakkale Zaferi'nden 15 Temmuz destanına kadar her yerde gençlerin olduğunu belirten Erdoğan, "İnşallah bundan sonraki tüm destanları da siz yazacaksınız. Malazgirt'ten Söğüt'e, İstanbul'un fethinden Cumhuriyetin kuruluşuna, tarihimizin dönüm noktalarında yine siz vardınız. İnşallah bundan sonraki tüm zaferlerimizin altında da sizin imzanız olacaktır. Çünkü sizler bu medeniyetin çocuklarısınız. Çünkü sizler bu milletin evlatlarısınız, bu toprakların gençlerisiniz" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Soykırım, Türkiye, Kongre, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pırıl pırıl gençlere sahibiz - Son Dakika


Son Dakika

Sütyen paylaşımı olay olan Aynur Aydın'dan yeni çıkış: Libidom düşük 00:35 Sütyen paylaşımı olay olan Aynur Aydın'dan yeni çıkış: Libidom düşük Camdaki Kız dizisinin Selen'i Selma Ergeç, bikinili yakalandı! Fiziğiyle gençlere taş çıkarttı 00:27 Camdaki Kız dizisinin Selen'i Selma Ergeç, bikinili yakalandı! Fiziğiyle gençlere taş çıkarttı Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı 00:07 Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı
Yunanistan Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Chardalias: Emrimle, Galatasaray'ın ülkemize girmesine izin verilmedi 23:36 Yunanistan Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Chardalias: Emrimle, Galatasaray'ın ülkemize girmesine izin verilmedi Köpek balığı dehşeti! Tuvaletini yapmak isteyen adamın kolunu ve cinsel organını kopardı 22:10 Köpek balığı dehşeti! Tuvaletini yapmak isteyen adamın kolunu ve cinsel organını kopardı Türkiye tek yürek oldu! Yunanistan'ın Galatasaray'a uyguladığı ayrımcılığa tepki yağıyor 21:32 Türkiye tek yürek oldu! Yunanistan'ın Galatasaray'a uyguladığı ayrımcılığa tepki yağıyor
3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi 20:58 3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi Son Dakika: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu 19:11 Son Dakika: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Son Dakika Haberleri
18:49 Meteoroloji uyardı! Termometreler 40 dereceyi görecek
18:41 İttifaklarda dengeler değişiyor! Ali Babacan'ın adaylık açıklaması akılları karıştırdı
18:34 Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'tan son dönemin gözdesi Boupendza'ya yeşil ışık!
18:01 Merakla beklenen Kabine Toplantısı başladı! Herkesin gözü kulağı alınacak o kararda
17:54 Koltuk fotoğrafından ders almadılar! Garipoğlu ailesinden skandal üstüne skandal
17:47 Eski futbolcu Yalçın Ayhan'dan çarpıcı açıklamalar! "Bana yaptığınızı Mehmet Topal'a yapmayın"
17:43 Korkunç kaza! Çim biçen kadın, inişe geçen uçağın çarpmasıyla feci şekilde can verdi
17:32 Dünyanın gözü kulağı bu uçuştaydı! Uçuş öncesi Elon Musk'un sürpriz ziyaretinin detayları ortaya çıktı
17:22 Emekliye çifte bayram! Zamlı maaş ve ikramiye yarın hesaplara yatırılacak
16:54 EURO 2020 hüsranla bitti! Kazandığımız para masrafları karşılamaya bile yetmedi
Yunanistan'ın çirkin tavrı testle de kalmadı! Galatasaraylıları deport etmeye kalkmışlar Yunanistan'ın çirkin tavrı testle de kalmadı! Galatasaraylıları deport etmeye kalkmışlar         
00:53
Büyükelçi, Yunanistan'da yaşananları anlattı! Fatih Terim herkesin test olacağını duyunca çılgına döndü Büyükelçi, Yunanistan'da yaşananları anlattı! Fatih Terim herkesin test olacağını duyunca çılgına döndü         
00:30
Türk bayrağını söküp çöp kovasına atan kadın: Çok neşeliydim o yüzden yaptım Türk bayrağını söküp çöp kovasına atan kadın: Çok neşeliydim o yüzden yaptım         
00:20
İçişleri Bakanlığı'ndan İçişleri Bakanlığı'ndan "Afgan göçü" iddialarına detaylı yanıt: Sınır güvenliği olmadığı şeklinde algı yaratmaya çalışılıyor         
23:40
Irak'ta koronavirüs hastanesinde yangın! Yaşamını yitirenlerin sayısı 45'e yükseldi Irak'ta koronavirüs hastanesinde yangın! Yaşamını yitirenlerin sayısı 45'e yükseldi         
23:07
Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş yakalandı Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş yakalandı         
22:00
Yıllar güzelliğinden hiçbir şey almıyor! 57'lik Hülya Avşar çiçekli bikinisiyle yıktı geçti Yıllar güzelliğinden hiçbir şey almıyor! 57'lik Hülya Avşar çiçekli bikinisiyle yıktı geçti         
21:22
İş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe atan kadın kameralara yakalandı İş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe atan kadın kameralara yakalandı         
20:40
Kullanımı durdurulan Çin aşısının serisiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Sadece 2 günlük tarih farkı var Kullanımı durdurulan Çin aşısının serisiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Sadece 2 günlük tarih farkı var         
18:58
Heidi Klum'dan ağızları açık bırakacak cinsten yatak odası itirafı: Son derece çılgın bir yapım var Heidi Klum'dan ağızları açık bırakacak cinsten yatak odası itirafı: Son derece çılgın bir yapım var         
18:07
16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu 16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu         
17:52
Fenerbahçe çıldırdı! Geleceğin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Sima'ya teklif Fenerbahçe çıldırdı! Geleceğin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Sima'ya teklif         
17:09
Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu         
14:55
SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular         
13:38
Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak         
13:23
ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
13:13
Sedat Peker suç örgütüne operasyon yapıldı! Restoran zincirini yağmalayan 15 örgüt üyesi yakalandı Sedat Peker suç örgütüne operasyon yapıldı! Restoran zincirini yağmalayan 15 örgüt üyesi yakalandı         
11:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2021 01:13:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pırıl pırıl gençlere sahibiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement