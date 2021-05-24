Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan-Polonya Cumhurbaşkanı Duda ortak basın toplantısı - İkili anlaşmalar imzalandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan-Polonya Cumhurbaşkanı Duda ortak basın toplantısı - İkili anlaşmalar imzalandı
24.05.2021 19:53
Son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Duda nezaretinde ikili anlaşmalar imzalandı. Türkiye'nin ilk milli ve özgün Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin Polonya'ya ihraç edilmesine ilişkin anlaşmaya
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak imza attı.
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