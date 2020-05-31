Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılış töreninde konuşuyor... - Son Dakika

ülkemizin yüz akı olacaklardır. Hamdolsun burada oluşturduğumuz ilave kapasiteye ihtiyaç kalmadan salgının yayılma hızını kırdık." ifadelerini kullandı.

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