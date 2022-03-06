Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika
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Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

06.03.2022 14:41
Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Son dakika haberler: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ele alındı, Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti. Acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hep birlikte barışın yolunu açalım" çağrısını yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin sağlanması, insani koridorların açılması ve bir barış anlaşmasının imzalanması için acilen adım atılmasının önemini vurguladı. Ukrayna tarafıyla ve diğer ülkelerle sürekli temas halinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapsamlı müzakerelerin yapılması ve netice alınması için çabalarını sürdüreceğini dile getirdi.


- İstanbul
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Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika


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