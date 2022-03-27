Son dakika haberi: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika
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Son dakika haberi: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

27.03.2022 20:51
Son dakika haberi: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Son dakika haberi: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Rusya- Ukrayna savaşındaki son durum ve müzakere süreçleri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin ve barışın bir an önce tesis edilmesinin ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesinin gerekliliğini vurgulayarak, bu süreçte Türkiye'nin her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldı.


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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin, müzakerelerin İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin, müzakerelerin İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldı Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması...

Rusya Devlet Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika


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