Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazanda salgının boynunu kıracağız - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, tek bir insanın bile salgın hastalık sebebiyle acı çekmesine, hayatını kaybetmesine gönüllerinin razı gelmeyeceğini belirterek, "Ramazan ayının manevi ikliminde, tuttuğumuz oruçlar, kıldığımız namazlar ve diğer ibadetlerimiz ruhumuzu zenginleştirirken, salgının boynunu da Allah'ın izniyle kıracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı. Erdoğan, konuşmasında ilk olarak, Konya'da kaza kırıma uğrayan askeri uçakta şehit olan pilota Allah'tan rahmet dileyerek, "Konya'da bizim Türk Yıldızları olarak tanıdığımız uçaklarımızdan birisi eğitim uçuşu sırasında düşüyor. Pilot yüzbaşımız da şehit oluyor. Allah'tan kendilerine rahmet diliyorum. Ailesine, tüm silahlı kuvvetlerimize başımız sağ olsun diyorum" dedi.

'YANLIŞ İNSANLARLA KARŞILAŞTIĞIMIZDA ÜZERİNİ ÖRTMÜYORUZ'Erdoğan, 2023 ve 2053 hedeflerine kararlılıkla yürüdüklerini belirterek, "Bunları söylerken madalyonun diğer yüzünü de görmezden gelmiyoruz. Sıkıntılarımız yok mu elbette var. Bunun için kendi içimizde yapmamız gereken değişimler olduğunu biliyoruz. Teşkilatlarımızdan başlayarak her seviyede adım adım hayata geçiriyoruz. Geçirmeye de devam edeceğiz. Hiç şüphesiz bu süreçte, yanlış insanlarla, işlerle ve yöntemlerle de karşılaştığımız oluyor. Bunları tespit eder etmez asla üzerini örtmüyor, yanlışı savunmuyor hemen gereğini yerine geriyoruz. Getirmeyi de sürdüreceğiz" diye konuştu.'RAMAZANDA SALGININ BOYNUNU KIRACAĞIZ'Erdoğan, salgının tehdit olmaktan çıktığında normalleşme adımlarını yeniden devreye soktuklarını, salgın arttığında ise sıkılaştırmaya yöneldiklerini söyledi. Amaçlarının, Türkiye 'yi ramazan ayında genel olarak dinlendirerek bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamak olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: "Türkiye'nin tek başına salgın tedbirlerini genişletmesi, hatta salgını tümüyle yenmesi önemli değildir. Asıl olan yakın insani ve ticari ilişki içinde olduğumuz coğrafyalar başta olmak üzere dünyadaki genel iyileşmenin gerisinde kalmamak hatta mümkünse önünde gitmektir. Avrupa ülkelerinin tamamı neredeyse Türkiye'den daha ağır tedbirler uyguluyor. Üstelik bu ülkelerin sağlık sistemleri de tamimiyle felç durumdadır. Şayet biz ramazan ayındaki tedbirlerimizle vaka sayılarını birkaç binli rakamlara düşürebilirsek, mayısla birlikte başlayacağı anlaşılan turizm sezonu ve bunun içeride açacağı hareketliliği yakalayabiliriz. Aksi takdirde turizmde bir sezonu kaçırmakla kalmayacak, yurt dışına yapılacak iş ve aile ziyaretlerinde de çok ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Tek bir insanımızın bile bu meşum hastalık sebebiyle acı çekmesine hele hele hayatını kaybetmesine gönlümüz razı gelmez. Ramazan ayının manevi ikliminde tuttuğumuz oruçlar kıldığımız namazlar ve diğer ibadetlerimiz ruhumuzu zenginleştirirken, salgının boynunu da Allah'ın izniyle kıracağız."'VAATLERİNİN DİBİ DELİK'Erdoğan, Türkiye'nin en önemli sorununun muhalefetin duruşundaki bozukluk olduğunu belirterek, "CHP'nin başındaki zatın durumu bu çarpıklığın en somut örneğidir. Söylediği şeylerin yarısı yalan yarısı yanlış olduğu halde sanki atomu parçalamanın formülünü bulmuş edasıyla sürekli konuşuyor bir yalanı söylüyor. Ama sorun bu zatın vaatlerinin de dibinin delik olması. 'Türkiye'de 10 milyon işsiz var ben bunları çözeceğim' diyor. İşsizliğe çare olarak söylediği projeye kargalar bile gülüyor" ifadesini kullandı.Erdoğan, il başkanlarına "Sizlerden illerinize döndüğünüzde bugünkü grup konuşmamda anlattığım gibi 19 yıllık çalışmalarımızı bıkmadan usanmadan her fırsatta milletimize anlatmanızı istiyorum. Aynı şekilde CHP'nin başındaki zatın ve yanındaki çetenin yalanlarını çarpıtmalarını, terörist ve darbe seviciliklerini, iftiralarını, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, özellikle muhalifiyle her vatandaşımıza anlatmanızı istirham ediyorum" diye seslendi.