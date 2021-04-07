Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazanda salgının boynunu kıracağız - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, tek bir insanın bile salgın hastalık sebebiyle acı çekmesine, hayatını kaybetmesine gönüllerinin razı gelmeyeceğini belirterek, "Ramazan ayının manevi ikliminde, tuttuğumuz oruçlar, kıldığımız namazlar ve diğer ibadetlerimiz ruhumuzu zenginleştirirken, salgının boynunu da Allah'ın izniyle kıracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı. Erdoğan, konuşmasında ilk olarak, Konya'da kaza kırıma uğrayan askeri uçakta şehit olan pilota Allah'tan rahmet dileyerek, "Konya'da bizim Türk Yıldızları olarak tanıdığımız uçaklarımızdan birisi eğitim uçuşu sırasında düşüyor. Pilot yüzbaşımız da şehit oluyor. Allah'tan kendilerine rahmet diliyorum. Ailesine, tüm silahlı kuvvetlerimize başımız sağ olsun diyorum" dedi.