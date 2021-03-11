Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tınca'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törende, Romanya Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Tınca'nın beraberindeki bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Büyükelçisini kabul etti - Son Dakika