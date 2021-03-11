Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Büyükelçisini kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 'nde gerçekleşen törende, Romanya Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Tınca'nın beraberindeki bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. - ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Romanya Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tınca'yı kabul etti.

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11 yaşındaki çocuk, 16'ncı kattan atlayarak intihar etti

Bakan Soylu'yu Batman'daki kazaya isyan etti: 16 kişilik arabada 26 kişi vardı, bu katliama açık davetiye çıkarmadır