Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rumlar, Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman eşit ortakları olarak görmemiştir" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla KKTC Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumunda Genel Kurula hitap etti.

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Erdoğan: "Her ne kadar bizlerin burada sergilediği birlik, beraberlik, kardeşlik iklimi Amerika'da birilerini rahatsız etmiş olsa da, biz bu yolda kararlılıkla yürüyeceğiz."

Erdoğan: "EOKA terör örgütü eliyle, komşusu Türklerin ırzına, canına, malına kastetmekten çekinmeyen Rumlar, Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman eşit ortakları olarak görmemiştir."

Erdoğan: "Tarih ve bu süreçte acı şekilde edindiğimiz tecrübeler, Rum tarafının ortaklık devleti kurmak gibi bir niyetinin olmadığını açık ve net biçimde herkese öğretmiştir."