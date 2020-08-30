Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreninde konuştu.
Erdoğan: "Her konuyu istismar aracı haline getirenlerin 30 Ağustos gibi, Cumhuriyet, millet, memleket gibi bir dertlerinin olmadığının farkındayız."
Erdoğan: " Sakarya'daki tank palet fabrikamızı diline dolayanlar, bu ülkeyi 2002'ye kadar yüzde 70 oranında dışa bağımlı hale getirenlerdir."
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 17:15 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sakarya'daki tank palet fabrikamızı diline dolayanlar, bu ülkeyi 2002'ye... - Son Dakika