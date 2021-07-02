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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'ya yatırımları sıraladı - Son Dakika

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'ya yatırımları sıraladı

02.07.2021 17:27
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'ya yatırımları sıraladı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre SAKARYA (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'da toplu açılış töreninde konuştu.

SAKARYA (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'da toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karasu'daki fabrikanın faaliyete geçmesiyle, Arifiye'deki fabrikanın yeni yatırımlar ile büyütülmesiyle Sakarya'yı savunma sanayinin yıldız şehri haline getirme yolunda ilerliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Sakarya'da toplu açılış törenine katıldı. Toplu açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, siyasi partilerin Sakarya milletvekilleri, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Yapımı 2 milyar 600 milyon lirayı bulan 157 eserin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'ya yapılan yatırımları sıraladı. Sakarya'ya son 19 yılda 30 katrilyon liralık yatırım yaptıklarını ifade eden Erdoğan, "Eğitimde 3 bin 366 adet yeni derslik kazandırdık. İkinci üniversiteyi kurduk. Yurt binaları açtık. 44 adet spor tesisi inşa ettik. İhtiyaç sahiplerine 2 milyar lirayı aşan sosyal yardım yaptık. Sağlıkta toplamda 1555 yataklı, 19'u hastane olmak üzere, 52 adet sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Halen 10 adet sağlık tesisinin inşası sürüyor. Şehir hastanesi ile birlikte 100 yataklı acil durum hastanesi inşa ediyoruz. Toplu konutta 7 bin 362 konutu tamamladık. 1139 konutun inşası devam ediyor. Ülkemizin en önemli ulaşım projelerinden biri olan ve 67 kilometresi Sakarya sınırında yer alan Kuzey Marmara Otoyolu'nu tamamladık. Marmara bölgesine taktığımız altın gerdanlık olan bu otoyol ile vatandaşlarımız yüksek standartlı, konforlu ulaşım imkanına kavuşmuştur. İçinde Karasu tünelinin olduğu Kaynarca, Karasu, Kocaali, Ankara hududu bölünmüş yolunun büyük kesimi bitti. Kalan kısımları seneye tamamlıyoruz. Yapımı devam eden İznik Çevre Yolu dahil, İznik-Mekece yolunun ve tarihi Sangaryos köprüsünün restorasyonunu seneye tamamlıyoruz. Sakarya-Karapürçek yolunu genişletiyoruz. Sakarya'ya sadece hızlı treni getirmekle kalmadık, hızlı tren fabrikasını buraya kurduk. Fabrikamız her türlü hızlı tren setlerini ve modern metro araçlarını üretiyor. Temeli 1995'te atılan Karasu limanını tamamladık ve işletmeye açtık. Adliye binasının ihalesi önümüzdeki ay yapılıyor. Sakarya'da iki baraj, üç gölet inşa ettik. Üç baraj ve üç gölet daha inşa ediyoruz. İnşasının sonuna geldiğimiz Ballıkaya Barağı, Sakarya ile birlikte 23 yerleşim yerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak. Tamamladığımız tesisler ile 44 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Yapımı devam eden sulama tesisleri ile 38 bin dekar araziyi daha hizmete açacağız. Sakaryalı çiftçilerimize 2 milyar lira tutarında tarımsal destek sağladık. Son 19 yılda 1 endüstri bölgesi, 4 organize sanayi, 1 teknopark, 24 AR-GE merkezi ve 4 tasarım merkezi kurduk. Şehrimizde bugün 300 bin aktif sigortalı bulunuyor. İnşallah Karasu'daki fabrikanın faaliyete geçmesiyle, Arifiye'deki fabrikanın yeni yatırımlar ile büyütülmesi ile Sakarya'yı savunma sanayinin yıldız şehri haline getirme yolunda ilerliyoruz. Önümüzdeki dönemde her alanda Sakarya'yı her alanda daha büyük hizmetler ile buluşturacağız" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'ya yatırımları sıraladı

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Arifiye, Sakarya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'ya yatırımları sıraladı - Son Dakika


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