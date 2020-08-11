Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın görüntüsü ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 'nde gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık etti.

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 16:21

Kaynak: AA

Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan açıklama: İhtimal dahilinde ama kesin değil