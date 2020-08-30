Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayisi alanında koordinasyon ve eş güdüm eksikliğine tahammülümüz yoktur. Özellikle kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışında üretilmesine asla razı değiliz."
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 17:24 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Savunma sanayisi alanında koordinasyon ve eş güdüm eksikliğine tahammülümüz... - Son Dakika