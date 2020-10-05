Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine taziye mesajı gönderdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın ailesine taziye mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Ağrı'da teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Yırtıcı'nın ailesine bir mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.