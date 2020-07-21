Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son iki yılda terör örgütleri ve teröristlerle mücadelede tarihi başarılar...
Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son iki yılda terör örgütleri ve teröristlerle mücadelede tarihi başarılar elde ettik. Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik 224 bini kırsalda, 10 binden fazlası şehirlerde olmak üzere toplam 234 binin üzerinde operasyon gerçekleştirdik" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son iki yılda terör örgütleri ve teröristlerle mücadelede tarihi başarılar elde ettik. Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik 224 bini kırsalda, 10 binden fazlası şehirlerde olmak üzere toplam 234 binin üzerinde operasyon gerçekleştirdik" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 03:02 Kaynak: İHA
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