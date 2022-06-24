Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu ve Kirişci'den Marmaris'teki orman yangınına ilişkin bilgi aldı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu ve Kirişci'den Marmaris'teki orman yangınına ilişkin bilgi aldı

24.06.2022 12:53
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu ve Kirişci'den Marmaris'teki orman yangınına ilişkin bilgi aldı

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve diğer ilgililerden Marmaris'te devam eden orman yangınına ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve diğer ilgililerden Marmaris'te devam eden orman yangınına ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dalaman Havalimanı'nda İçişleri Bakanı Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Kirişci ile görüştü.

Yangınla mücadele eden ekiplerle de görüşen Erdoğan, Soylu ve Kirişci'den Marmaris'te devam eden orman yangınıyla mücadelede son duruma ilişkin bilgi aldı.

YORUMLAR
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Marmaris'teki orman yangını 4'üncü gününde (3) Marmaris'teki orman yangını 4'üncü gününde (3) Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (3) Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (3)
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Bekir Pakdemirli, Süleyman Soylu, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu ve Kirişci'den Marmaris'teki orman yangınına ilişkin bilgi aldı - Son Dakika

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