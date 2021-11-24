Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sözüm ona tedbirler kaygı verici" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sözüm ona tedbirler kaygı verici"

24.11.2021 11:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sözüm ona tedbirler kaygı verici"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son yıllarda İslam ve yabancı düşmanı ırkçı söylem ve eylemlerde kaygı verici bir artış yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son yıllarda İslam ve yabancı düşmanı ırkçı söylem ve eylemlerde kaygı verici bir artış yaşanıyor. Müslümanlar birçok ülkede, bilhassa Avrupa'da ırkçı, ayrımcı, İslam ve yabancı düşmanı eylemlere maruz kalıyor. Müslüman toplumunun temel insan hak ve özgürlüklerini kısıtlayan sözüm ona tedbirler kaygı vericidir" dedi.

İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) toplantısına video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında dünyada yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelere dikkat çekti. Küresel emtia fiyatlarında gözlenen olağan dışı seyrin dünya genelinde enflasyon oranlarını tetiklediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanlık olarak korona virüs salgınının etkilerini hayatımızın her alanında derinden hissettik. Örneğin, küresel ölçekte meydana gelen arz-talep dengesizlikleri, emtia fiyatlarında yüksek artışlara yol açmıştır. Dünya Tarım ve Gıda Örgütü Gıda Fiyatları Endeksi, ekim ayında yıllık yüzde 31,5 oranında artarak 2011 yılından bu yana en yüksek seviyesine çıkmıştır. Uluslararası Para Fonu Emtia Genel Endeksi keza ekim ayında yüzde 74, enerji fiyatları yüzde 176, enerji dışı emtia fiyatları ise yüzde 20,5 oranında artmıştır. Küresel emtia fiyatlarında gözlenen bu olağan dışı seyir dünya genelinde enflasyon oranlarını tetiklemiştir. Doğal kaynakların israfı, gıda güvenliğini ve gıda üretimini tehlikeye atmıştır. Böyle bir konjonktürde teşkilatımızın 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınma Bakanlar Konferansı'na ev sahipliği yaptık. Konferansta tarım sektörünün güçlendirilmesi, kırsal kalkınmanın teşviki, gıda israfının önlenmesi, su kaynaklarının etkin yönetimi ve İslam İşbirliği Teşkilatı Stratejik Tarımsal Ürünler Eylem Planı ile gıda güvenliği rezervi gibi önemli konuları ele aldık. Geleceğimizi tehdit eden zorunlu göç, yoksulluk, terör, iklim değişikliği gibi sorunlar karşısında da kalıcı çözümler üretmemiz gerekiyor. Sahip olduğumuz işbirliği platformlarını bu doğrultuda en iyi şekilde değerlendirmeli, müşterek politika ve programlar geliştirmeliyiz. İSADAK'ın gündemindeki en önemli ticaret projesi, tercihli ticaret sistemidir. Haziran ayındaki Ticaret Müzakereleri Komitesi toplantısında sistemin uygulama tarihi olarak 1 Temmuz 2022 tarihi belirlendi. Henüz sisteme taraf olmayan devletlerin de sürece katılımıyla teşkilat içi ticareti çok daha yüksek seviyelere taşıyacağımıza inanıyorum. Hedefimiz, karşılıklı ticaretimizin toplam ticaretimiz içindeki payını yüzde 25'lere çıkartmak olmalıdır. Uluslararası ticaret ve yatırım uyuşmazlıklarının çözümü için önerdiğimiz tahkim merkezinin faaliyete geçmesini memnuniyetle karşılıyorum. Güçlü bir sahiplenme ile tahkim merkezinin kısa sürede tercih edilen bir kurama dönüşeceğine inanıyorum. Bir diğer önemli İSADAK projesi olan 50 İslami endeksi kapsamında alım satıma konu olacak ürün geliştirme çalışmaları da meyvelerini veriyor. Somut bir yatırım aracı olarak ziraat portföy tarafından 50 İslami endeksi hisse senedi oluşturulması bunun örneklerindendir" diye konuştu.

"İSLAM VE YABANCI DÜŞMANI IRKÇI SÖYLEM VE EYLEMLERDE KAYGI VERİCİ BİR ARTIŞ YAŞANIYOR"

Bu senenin bakanlar görüş alışverişi oturumunda mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin Covid-19'a karşı desteklenmesinde "İslami finansın rolü" konusunun ele alınacağını, çalışma grupların kapsamında teknik konularda düzenlenen toplantılarda ise uzmanların bilgi paylaşımı ve bilgiye dayalı politika geliştirilmesi faaliyetlerini önemsediğini kaydeden Erdoğan, çalışma grupları tarafından geliştirilen somut politika tavsiyelerinin uygulanmasının da son derece önemli olduğunu kaydetti. Erdoğan, "İSEDAK Kudüs Programı ve İBEDAT Covid Müdahale Programı ile üyelerimizle İslam İşbirliği Teşkilatı kuruluşlarına mali anlamda sunduğumuz desteklerimizi daha da artırdık. Başlattığımız yeni programlarla özellikle İSEDAK kapsamında bu yıl 20 üye ülkenin 42 projesinin desteklenmesi kararlaştırıldı. İslam coğrafyasında gençlerimizin iyi yönetim alanında yetiştirilmesi ve onlara gerekli kabiliyetlerin kazandırılmasına ehemmiyet veriyorum" diye konuştu.

Erdoğan, "İslam ülkeleri sadece salgının yol açtığı sıkıntılarla değil, terörden yoksulluğa, iç çatışmalardan göçe kadar birçok zorlukla mücadele ediyor. İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri olarak bir taraftan ekonomik işbirliğimizi güçlendirirken, diğer taraftan da kardeş ülkelere gereken siyasi, insani, mali ve hukuki desteği vermemiz gerekiyor. Afganistan'da barış ve istikrarın tesisi ortak temennimizdir. 40 yıldır çatışmayla, terörle, işgalle boğuşan Afganistan'ın yanında olmak, Afgan halkına karşı kardeşlik görevimizdir. Kış şartları ile ciddi bir krizle karşı karşıya olan Afganistan'a yönelik insani yardımların sürdürülmesi bu dönemde önceliğimiz olmalıdır. İslam ülkeleri olarak bizlerin bu çabalarda ön safta yer alması gerektiğini düşünüyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluş gayesi olan Filistin davamızı sonuna kadar savunmakta kararlı olduğumuzu tekrar vurgulamak istiyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler olarak Filistin davasını zaafa uğratacak her türlü hareketten kaçınmalıyız. İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim, yıkım, zorla yerinden etme, tahliye politikalarına dur demeliyiz. Filistin'in başkenti Kudüs-ü Şerif'in statüsünün ve kutsiyetinin korunması için var gücümüzle çalışmalıyız. Asıl olan iki devletli çözüm ve yerleşik uluslararası parametreler temelinde kalıcı barış ve istikrarın tesisidir. Son yıllarda İslam ve yabancı düşmanı ırkçı söylem ve eylemlerde kaygı verici bir artış yaşanıyor. Müslümanlar birçok ülkede, bilhassa Avrupa'da ırkçı, ayrımcı, İslam ve yabancı düşmanı eylemlere maruz kalıyor. Müslüman toplumunun temel insan hak ve özgürlüklerini kısıtlayan sözüm ona tedbirler kaygı vericidir. Türkiye bu sorunlarla mücadelede uluslararası platformların daha etkin kullanılması, uluslararası mekanizmaların daha güçlendirilmesi ve müşterek somut adımlar atılması için her türlü çabayı göstermektedir. Teşkilat olarak bu alanda da birlik içinde hareket etmeli ve işbirliğimizi artırmalıyız. Rohingya Müslümanlarının karşı karşıya bulunduğu insanı kriz derinleşerek halen sürüyor. Rohingyaların Myanmar'a güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde dönüşleri gerçekleşmeden Arakan'da çözüm ve barışa ulaşılması mümkün değildir. Mevcut siyasi krizin çözüme giden süreci sekteye uğratmamasını ümit ediyoruz. Uluslararası toplum Suriye'de yaşanan mezalimi de durdurabilmiş değildir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, ülkeye güvenli şekilde geri dönüşleri sağlayacak kalıcı çözümün bulunması zaruridir. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli güvenliğimize tehdit teşkil eden DEAŞ, PKK ve YPG gibi terör örgütleri ile mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Libya'da meşruiyetin yanında durarak verdiğimiz destek sayesinde sahada denge sağlanmış, siyasi sürecin ilerletilmesi mümkün olmuş ve tüm ülkeyi temsil eden milli birlik hükümeti kurulmuştur. Libyalı kardeşlerimizin kalıcı istikrar, barış ve refahın tesisi yönündeki çabalarına güçlü desteğimizi devam ettiriyoruz. Çin'in Sincar-Uygur Özerk Belgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıkların durumunu da büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz. Teşkilatımızın da kuruluş amaçları doğrultusunda bu konuda hassasiyet göstermesi yönündeki beklentimizin altını çiziyorum" ifadelerini kullandı.

(Derya Yetim-İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözüm ona tedbirler kaygı verici

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, İslam, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sözüm ona tedbirler kaygı verici' - Son Dakika


Son Dakika

11:39 "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum Bakan Soylu'dan annesine küfür edildiğini iddia eden CHP'li Başarır'a çok sert yanıt: Neden zehirli yılan dendiğini anladım 11:39 Bakan Soylu'dan annesine küfür edildiğini iddia eden CHP'li Başarır'a çok sert yanıt: Neden zehirli yılan dendiğini anladım Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek 11:32 Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek
Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına 10:56 Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir! 10:36 Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir! Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı 08:20 Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı
Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor 08:03 Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz tepkisi 07:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz tepkisi

Son Dakika Haberleri
11:38 Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu
11:38 "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum
11:35 Doğum günü partisine katılan Cengiz Kurtoğlu, küfür eden bir adamla arbede yaşadı
11:31 Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek
11:28 Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu
11:16 Meral Akşener: Sadece bir hafta içinde Türkiye'nin borcu 1 trilyon 920 milyar lira arttı
11:14 Fenerbahçe, dev kulüplerin radarına giren Kim Min-Jae'nin bonservis bedelini belirledi: 20 milyon euro
11:12 Ekrem İmamoğlu'nun Öğretmenler Günü paylaşımı gündem oldu!
11:10 Erdoğan-BAE Prensi görüşmesi! ABD medyasından milyarlarca dolarlık yatırım iddiası!
11:01 KYK yurdunda eylem: Öğrencilerden yemekten şikayetçi!
Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü         
11:43
Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu         
11:39
Doğum günü partisine katılan Cengiz Kurtoğlu, küfür eden bir adamla arbede yaşadı Doğum günü partisine katılan Cengiz Kurtoğlu, küfür eden bir adamla arbede yaşadı         
11:36
Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu         
11:28
Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü! Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü!         
10:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti         
08:20
Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı! Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı!         
08:03
100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz         
07:25
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum         
21:12
Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı         
17:06
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü         
17:06
Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:36
Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş         
14:42
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı         
14:39
Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın         
14:35
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı         
14:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 11:46:34. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sözüm ona tedbirler kaygı verici" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement