Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e yükselen takımları tebrik etti - Son Dakika

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e yükselen takımları tebrik etti

26.05.2021 23:43
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e yükselen takımları tebrik etti, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Altay'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Altay'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TFF 1. Lig'de ilk iki sırayı alan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor ile play-off finalini kazanan Altay'ı ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyor, üç kulübümüze de gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Giresunspor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e yükselen takımları tebrik etti - Son Dakika


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