Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz 2015'ten bugüne kadar sınırlarımız içinde ve dışında yürütülen operasyonlarda verdiğimiz şehit sayısı 401'i asker,... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz 2015'ten bugüne kadar sınırlarımız içinde ve dışında yürütülen operasyonlarda verdiğimiz şehit sayısı 401'i asker, 443'ü jandarma, 299'u polis, 116'sı güvenlik korucusu olmak üzere 1259'dur."

Türkiye'nin mutluluk haritası çıkarıldı! Mutsuzların sayısı artarken en çok mutlu eden şey ise yüzde 70.9 ile sağlık oldu