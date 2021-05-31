Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişim, aşılamada kat edilen mesafeye göre... - Son Dakika

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişim, aşılamada kat edilen mesafeye göre...
31.05.2021 20:25
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişim, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişim, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir." - ANKARA
Son Dakika Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 1 Haziran'dan itibaren başlıyor Son Dakika: Nikah ve düğün törenleri 1 Haziran itibaren yapılabilecek Son Dakika: Kahvehane, çay bahçesi, halı saha ve spor salonu gibi işletmeler açılıyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'de yeni sezonda tribünlerin dolacağının müjdesini verdi Son Dakika: Normalleşme takviminin detayları belli oldu! İşte 7 maddede yeni dönem Bikinili fotoğrafını paylaşan Seren Serengil'in yaptığı hata takipçilerinin gözünden kaçmadı Polis, seyir halindeki motosikletlinin kaskına vurdu! Görüntüler tepki topladı İlker Aksum, motosiklete çarpmamak için manevra yapınca takla atmış! Kaza anı kamerada