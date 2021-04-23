Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de bu bayraktan daha büyüğü yok" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'de bu bayraktan daha büyüğü yok"

-"Cumhuriyetimizin kurulmasını sağlayan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbim bir daha İstiklal Marşı yazdırmak zorunda bırakmasın diyoruz Milletimizi bölmek için kullanılan yöntemler değişse de niyet aynıdır"

-"Bugün burada açılışını yapacağımız ülkemizin en uzun direğinde dalgalanacak bayrağımızı çocuklarımıza armağan ediyoruz"

-"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Toprak kan dökülmediyse vatan olmaz"

-"Bu toprakları vatan yapmak için nice şehitler verdik. Bizim büyüklerimiz nice şehitler verdi. Gençler işte sizleri büyüğünüz olarak böyle görüyorum. 2053'ün Türkiye'sini siz inşa edecek ve kuracaksınız"

-"Sizin gözlerinizde bu pırıltıyı görüyorum. Çok çalışacağız, okuyacağız. 2053'ün Türkiye'sini inşa edeceğiz. Biz toprağın altında olacağız. Sizi izleyeceğiz. Size inanıyoruz"

- "Çamlıca hepsinin bizzat takibini yaparak ülkemize kazandırdığımız camisiyle kulesiyle şimdi de 111 metrelik bayrak direği ve Türkiye'nin en büyük bayrağı yaklaşık 1000 metrekareyi bulan bayrağıyla yepyeni bir çehreye kavuşuyor"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca bayrak direğinde 1000 metrekarelik bayrağın göndere çekilmesi törenine katıldı.