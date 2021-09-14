Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye silueti ufukta gözükmüştür" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye silueti ufukta gözükmüştür"

14.09.2021 13:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye silueti ufukta gözükmüştür.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye silueti ufukta gözükmüştür. Ülkemizin siyasetten ekonomiye, savunmadan altyapıya her alanda kat ettiği mesafeyi görenlerin panikleri doğru istikamette ilerlediğimizi gösteriyor. İnşallah hem asırlık kayıplarımızı telafi ettiğimiz hem de aydınlık geleceğimize güvenle baktığımız bir dönemin eşiğindeyiz. Sembolü 2023 hedeflerimiz olan bir süreci istikrar ve güven iklimini koruyarak devam ettirdiğimizde evlatlarımıza hepinizin hayali olan bir ülke bırakacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye İşçi Konfederasyonu'na bağlı işçilerle bir araya geldi. İşçilere hitap eden Erdoğan, "Hayata İETT'de işçi olarak başlamış, daha sonra kendi işini kurmuş, siyasetin her kademesinde bulunmuş, büyükşehir belediye başkanlığı, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı makamlarına gelmiş bir kardeşinizim. Emeği ile, alın teri ile, beden gücüyle çalışmanın hem yorgunluğunu hem de bu şekilde evine helal rızık götürmenin verdiği manevi hazzı çok iyi biliyoruz. Çalışmak kadar emeğinin karşılığını hakkıyla almanın ne kadar önemli olduğunun da gayet önemle farkındayız. Belediye başkanlığı dönemimde sorumluluğunu üstelendiğimiz her yerde, her makamda çalışanların haklarının teslimi için gayret gösterdik. Gerektiğinde bütçe imkanlarını zorlama, gerektiğinde başka kalemlerden fedakarlık yapma pahasına tercihimizi hep çalışanların, emeklerinin karşılığını verme istikametinde kullandık" dedi.

"TÜM TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE HEP ÇALIŞANLARIMIZIN GELİRİNİ VE REFAHLARINI YÜKSELTECEK FORMÜLLER ÜZERİNDE DURDUK"

"Ülkemizin potansiyeline, milletimizin çalışkanlığına, üretkenliğine güvenerek çıtayı sürekli daha yükseğe çıkartıyoruz" diyen Erdoğan, "Türkiye'nin son 19 yılda istihdam sayısını 9 buçuk milyon artırırken, çalışanların gelir seviyesini de kat be kat yükseltmiş bir ülke olduğu gerçeğini asla unutmamalıyız. Milli gelirimiz Türk Lirası olarak yaklaşık 11 kat yükselirken, asgari ücretin 16 kata yakın artması bunun en somut örneklerinden biridir. Aynı fevkalade yükselişi emekli maaşlarında da görmek mümkündür. 27 kat artan emekli maaşları vardır. Bugüne kadar yaptığımız tüm toplu sözleşme görüşmelerinde hep çalışanlarımızın gelirini ve refahlarını yükseltecek formüller üzerinde durduk" diye konuştu.

"2023 HEDEFLERİMİZDE TÜRKİYE'Yİ HER ALANDA OLDUĞU GİBİ ÇALIŞANLARIMIZIN GELİR SEVİYELERİ KONUSUNDA EN ÜST SIRALARA ÇIKARMAYI PLANLADIK"

Kamu işçilerinin ücretlerindeki artışların özel sektörü de benzer yönde hareket etmeye yönelttiği için burada çıkan rakamların kısa sürede tüm çalışanlara yansıdığını ifade eden Erdoğan, "Biz ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerle insanımızın refah seviyesini artırmak için mücadele ettik. Milletimizle birlikte ilan ettiğimiz 2023 hedeflerimizde Türkiye'yi her alanda olduğu gibi çalışanlarımızın gelir seviyeleri konusunda en üst sıralara çıkarmayı planladık. Son yıllarda ardı ardına yaşadığımız darbe girişimcileri, ekonomik saldırılar, salgın ve afetler sebebiyle biraz gecikme yaşamış olsak da bu hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız" açıklamasında bulundu.

Son dönemde sanayi üretiminde, ihracatta, istihdamda ve büyümede hızlı bir yükselişle salgın öncesi dönemin bile üzerine çıkıldığını kaydeden Erdoğan şunları söyledi:

"Aynı şekilde turizm başta olmak üzere hizmetler sektöründe süratli bir toparlanma yaşanıyor. Makro ekonomide dengeler tekrar yerine oturmaya başladı. Göstergeler ekonomideki pozitif yükselişin artarak süreceğine işaret ediyor. Bu olumlu gelişmeler sayesinde hem işçilerimizin hem memurlarımızın toplu sözleşmelerinde oldukça tatminkar artışlar yapmaya özellikle kavuşma imkanını sağladık. Geçtiğimiz ay imzalanan kamu işçileri toplu iş sözleşmesi ile 700 bin kamu işçimizin ücretlerinde ciddi iyileştirmeler yaptık. Bu kapsamda asgari ücretle 4 bin lira arasında ücret alan işçilerimize seyyanen 500 lira zam yaptık. Böylece 4 bin liraya kadar olan işçilerimizin ücretlerinde yüzde 34, tüm işçilerimizin ücretlerinde ortalama yüzde 25 artış gerçekleşti."

Sosyal yardımlar, ilave tediye ikramiyeleri gibi ödemelerle aylık giyinik ücret tutarının 9 bin lirayı aştığını bildiren Erdoğan, "Memurlarımızın maaşlarında da benzer şekilde en düşük ücretlerde yüzde 31'leri geçen oranda artış yapıldı. Bir süre önce emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde artışa gitmiştik. Bu şekilde çalışanlarımızın gelirlerini artırırken her kesimini de gözeten uygulamalar geliştirdik. Kapsamlı sosyal destek programlarımızda her vatandaşımızı koruyup kolladık. Eğer bu ülkenin kazancından 84 milyonun tamamının faydalanmasını temin etmeyeceksek bunca gayrete, bunca mücadeleye, bunca kavgaya ne gerek var" dedi.

'Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonominden biri haline getireceğiz' derken bunu sadece şu veya bu kesim için değil, işçisinden memuruna, esnafından emeklisine herkes için söylüyoruz. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe, her bir vatandaşımızın da refah seviyesi artacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye silueti ufukta gözükmüştür. Biz millet olarak birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımız müddetçe bu hedefe ulaşmamıza kimse engel olamaz. Ülkemizin siyasetten ekonomiye, savunmadan altyapıya her alanda kat ettiği mesafeyi görenlerin panikleri doğru istikamette ilerlediğimizi gösteriyor. İnşallah hem asırlık kayıplarımızı telafi ettiğimiz hem de aydınlık geleceğimize güvenle baktığımız bir dönemin eşiğindeyiz. Sembolü 2023 hedeflerimiz olan bir süreci istikrar ve güven iklimini koruyarak devam ettirdiğimizde evlatlarımıza hepinizin hayali olan bir ülke bırakacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Milletin evindeki buluşmamızı işte bu kararlılığın, azmin, dirayetin bir kez daha tüm dünyaya ilanı olarak görüyorum" dedi.,

(Hülya Keklik - Derya Yetim - Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye silueti ufukta gözükmüştür

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, İstihdam, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Büyük ve güçlü Türkiye silueti ufukta gözükmüştür' - Son Dakika


Son Dakika

Müdür yardımcısının öğrencilere yönelik hakareti velileri ayağa kaldırdı 14:21 Müdür yardımcısının öğrencilere yönelik hakareti velileri ayağa kaldırdı Sakatlık yaşayan Arda Turan'ın durumu tahmin edilenden çok daha ciddi 14:11 Sakatlık yaşayan Arda Turan'ın durumu tahmin edilenden çok daha ciddi Müge Anlı'ya 13:57 Müge Anlı'ya "Konukları reyting için tutuyorsunuz" diyen avukata göz kırpmalı cevap geldi
Rusya Devlet Başkanı Putin, önlemini aldı! Yakın çevresinde tespit edilen korona vakaları sebebiyle karantinaya girdi 13:52 Rusya Devlet Başkanı Putin, önlemini aldı! Yakın çevresinde tespit edilen korona vakaları sebebiyle karantinaya girdi Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm 13:37 Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk hakim karşısında! Mahkemenin, şikayetini geri çeken vatandaşı ikna çabası boşa çıktı 12:56 Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk hakim karşısında! Mahkemenin, şikayetini geri çeken vatandaşı ikna çabası boşa çıktı
İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı 12:24 İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı 11:36 Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı

Son Dakika Haberleri
14:28 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Büyümede salgın öncesi dönemin bile üzerine çıktık
14:21 Müdür yardımcısının öğrencilere yönelik hakareti velileri ayağa kaldırdı
14:10 Sakatlık yaşayan Arda Turan'ın durumu tahmin edilenden çok daha ciddi
14:03 Hayvan yüklü kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 9 yaralı
13:56 Müge Anlı'ya "Konukları reyting için tutuyorsunuz" diyen avukata göz kırpmalı cevap geldi
13:51 Rusya Devlet Başkanı Putin, önlemini aldı! Yakın çevresinde tespit edilen korona vakaları sebebiyle karantinaya girdi
13:50 Milli Takımın yeni hocası için güçlü bir isim ortaya atıldı! Alman teknik adam Stefan Kuntz, görüşme için İstanbul'a geldi
13:38 UEFA, F.enerbahçe'nin tepki gösterdiği Halis Özkahya'ya kritik maçı verdi
13:30 NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı
13:20 Dortmund'un Beşiktaş maçı kamp kadrosunda 6 dikkat çeken eksik var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Büyümede salgın öncesi dönemin bile üzerine çıktık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Büyümede salgın öncesi dönemin bile üzerine çıktık         
14:28
Simit satar gibi veresiye altın satıyor! 40 yıllık seyyar sarraf, görenleri şaşkına çevirdi Simit satar gibi veresiye altın satıyor! 40 yıllık seyyar sarraf, görenleri şaşkına çevirdi         
14:20
Hayvan yüklü kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 9 yaralı Hayvan yüklü kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 9 yaralı         
14:03
2 haftadır eve gitmeyen genç, abisi tarafından dövülerek araca bindirildi 2 haftadır eve gitmeyen genç, abisi tarafından dövülerek araca bindirildi         
13:55
Milli Takımın yeni hocası için güçlü bir isim ortaya atıldı! Alman teknik adam Stefan Kuntz, görüşme için İstanbul'a geldi Milli Takımın yeni hocası için güçlü bir isim ortaya atıldı! Alman teknik adam Stefan Kuntz, görüşme için İstanbul'a geldi         
13:51
NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı         
13:31
Piknik alanında bir anda yere yığıldı! Ölümü şüpheli bulundu Piknik alanında bir anda yere yığıldı! Ölümü şüpheli bulundu         
12:49
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Okulları açık tutmak için gerekirse toplumu kapatmalıyız Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Okulları açık tutmak için gerekirse toplumu kapatmalıyız         
11:37
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dizi oluyor! Başrollerde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan yer alacak Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dizi oluyor! Başrollerde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan yer alacak         
11:23
Türk Hava Kurumu ve bağlı şirketlerinde denetim yaparak bir rapor hazırlandı: 21 yangın söndürme uçağından 15'i gayri faal durumda Türk Hava Kurumu ve bağlı şirketlerinde denetim yaparak bir rapor hazırlandı: 21 yangın söndürme uçağından 15'i gayri faal durumda         
11:22
Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti         
11:11
Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi         
10:38
Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı         
09:45
Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı         
09:31
Son anketin sonuçları paylaşıldı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu Son anketin sonuçları paylaşıldı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu         
07:36
Doktoru, önlüğündeki spermler ele verdi! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi Doktoru, önlüğündeki spermler ele verdi! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi         
19:40
Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor         
18:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2021 14:37:13. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye silueti ufukta gözükmüştür" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement