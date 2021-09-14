Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye silueti ufukta gözükmüştür" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye silueti ufukta gözükmüştür. Ülkemizin siyasetten ekonomiye, savunmadan altyapıya her alanda kat ettiği mesafeyi görenlerin panikleri doğru istikamette ilerlediğimizi gösteriyor. İnşallah hem asırlık kayıplarımızı telafi ettiğimiz hem de aydınlık geleceğimize güvenle baktığımız bir dönemin eşiğindeyiz. Sembolü 2023 hedeflerimiz olan bir süreci istikrar ve güven iklimini koruyarak devam ettirdiğimizde evlatlarımıza hepinizin hayali olan bir ülke bırakacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye İşçi Konfederasyonu'na bağlı işçilerle bir araya geldi. İşçilere hitap eden Erdoğan, "Hayata İETT'de işçi olarak başlamış, daha sonra kendi işini kurmuş, siyasetin her kademesinde bulunmuş, büyükşehir belediye başkanlığı, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı makamlarına gelmiş bir kardeşinizim. Emeği ile, alın teri ile, beden gücüyle çalışmanın hem yorgunluğunu hem de bu şekilde evine helal rızık götürmenin verdiği manevi hazzı çok iyi biliyoruz. Çalışmak kadar emeğinin karşılığını hakkıyla almanın ne kadar önemli olduğunun da gayet önemle farkındayız. Belediye başkanlığı dönemimde sorumluluğunu üstelendiğimiz her yerde, her makamda çalışanların haklarının teslimi için gayret gösterdik. Gerektiğinde bütçe imkanlarını zorlama, gerektiğinde başka kalemlerden fedakarlık yapma pahasına tercihimizi hep çalışanların, emeklerinin karşılığını verme istikametinde kullandık" dedi.

"TÜM TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE HEP ÇALIŞANLARIMIZIN GELİRİNİ VE REFAHLARINI YÜKSELTECEK FORMÜLLER ÜZERİNDE DURDUK"

"Ülkemizin potansiyeline, milletimizin çalışkanlığına, üretkenliğine güvenerek çıtayı sürekli daha yükseğe çıkartıyoruz" diyen Erdoğan, "Türkiye'nin son 19 yılda istihdam sayısını 9 buçuk milyon artırırken, çalışanların gelir seviyesini de kat be kat yükseltmiş bir ülke olduğu gerçeğini asla unutmamalıyız. Milli gelirimiz Türk Lirası olarak yaklaşık 11 kat yükselirken, asgari ücretin 16 kata yakın artması bunun en somut örneklerinden biridir. Aynı fevkalade yükselişi emekli maaşlarında da görmek mümkündür. 27 kat artan emekli maaşları vardır. Bugüne kadar yaptığımız tüm toplu sözleşme görüşmelerinde hep çalışanlarımızın gelirini ve refahlarını yükseltecek formüller üzerinde durduk" diye konuştu.

"2023 HEDEFLERİMİZDE TÜRKİYE'Yİ HER ALANDA OLDUĞU GİBİ ÇALIŞANLARIMIZIN GELİR SEVİYELERİ KONUSUNDA EN ÜST SIRALARA ÇIKARMAYI PLANLADIK"

Kamu işçilerinin ücretlerindeki artışların özel sektörü de benzer yönde hareket etmeye yönelttiği için burada çıkan rakamların kısa sürede tüm çalışanlara yansıdığını ifade eden Erdoğan, "Biz ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerle insanımızın refah seviyesini artırmak için mücadele ettik. Milletimizle birlikte ilan ettiğimiz 2023 hedeflerimizde Türkiye'yi her alanda olduğu gibi çalışanlarımızın gelir seviyeleri konusunda en üst sıralara çıkarmayı planladık. Son yıllarda ardı ardına yaşadığımız darbe girişimcileri, ekonomik saldırılar, salgın ve afetler sebebiyle biraz gecikme yaşamış olsak da bu hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız" açıklamasında bulundu.

Son dönemde sanayi üretiminde, ihracatta, istihdamda ve büyümede hızlı bir yükselişle salgın öncesi dönemin bile üzerine çıkıldığını kaydeden Erdoğan şunları söyledi:

"Aynı şekilde turizm başta olmak üzere hizmetler sektöründe süratli bir toparlanma yaşanıyor. Makro ekonomide dengeler tekrar yerine oturmaya başladı. Göstergeler ekonomideki pozitif yükselişin artarak süreceğine işaret ediyor. Bu olumlu gelişmeler sayesinde hem işçilerimizin hem memurlarımızın toplu sözleşmelerinde oldukça tatminkar artışlar yapmaya özellikle kavuşma imkanını sağladık. Geçtiğimiz ay imzalanan kamu işçileri toplu iş sözleşmesi ile 700 bin kamu işçimizin ücretlerinde ciddi iyileştirmeler yaptık. Bu kapsamda asgari ücretle 4 bin lira arasında ücret alan işçilerimize seyyanen 500 lira zam yaptık. Böylece 4 bin liraya kadar olan işçilerimizin ücretlerinde yüzde 34, tüm işçilerimizin ücretlerinde ortalama yüzde 25 artış gerçekleşti."

Sosyal yardımlar, ilave tediye ikramiyeleri gibi ödemelerle aylık giyinik ücret tutarının 9 bin lirayı aştığını bildiren Erdoğan, "Memurlarımızın maaşlarında da benzer şekilde en düşük ücretlerde yüzde 31'leri geçen oranda artış yapıldı. Bir süre önce emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde artışa gitmiştik. Bu şekilde çalışanlarımızın gelirlerini artırırken her kesimini de gözeten uygulamalar geliştirdik. Kapsamlı sosyal destek programlarımızda her vatandaşımızı koruyup kolladık. Eğer bu ülkenin kazancından 84 milyonun tamamının faydalanmasını temin etmeyeceksek bunca gayrete, bunca mücadeleye, bunca kavgaya ne gerek var" dedi.

'Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonominden biri haline getireceğiz' derken bunu sadece şu veya bu kesim için değil, işçisinden memuruna, esnafından emeklisine herkes için söylüyoruz. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe, her bir vatandaşımızın da refah seviyesi artacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye silueti ufukta gözükmüştür. Biz millet olarak birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımız müddetçe bu hedefe ulaşmamıza kimse engel olamaz. Ülkemizin siyasetten ekonomiye, savunmadan altyapıya her alanda kat ettiği mesafeyi görenlerin panikleri doğru istikamette ilerlediğimizi gösteriyor. İnşallah hem asırlık kayıplarımızı telafi ettiğimiz hem de aydınlık geleceğimize güvenle baktığımız bir dönemin eşiğindeyiz. Sembolü 2023 hedeflerimiz olan bir süreci istikrar ve güven iklimini koruyarak devam ettirdiğimizde evlatlarımıza hepinizin hayali olan bir ülke bırakacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Milletin evindeki buluşmamızı işte bu kararlılığın, azmin, dirayetin bir kez daha tüm dünyaya ilanı olarak görüyorum" dedi.,

(Hülya Keklik - Derya Yetim - Muhammet Mücahit Dereli/İHA)