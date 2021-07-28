Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları SAKARYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni"ne canlı bağlantıyla katıldı.
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Erdoğan: "Bölgesinin siyasi ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi bakımından en güçlü ülkesi olan Türkiye'nin uzattığı dost elini tutanlar bugüne kadar hep kazançlı çıktı."
Kaynak: AA
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