Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye Sigorta) Birbirini tamamlayan kamu sermayeli 6 köklü kurumumuzun... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüde konuşması
Salonda katılımcılardan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuştu. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye Sigorta) Birbirini tamamlayan kamu sermayeli 6 köklü kurumumuzun faaliyetlerinin tek çatı altında toplanması, bu şirketlerin verimliliğini artıracak, maliyetleri düşürecek, sektöre yeni bir dinamizm kazandıracaktır."
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 14:06 - Kaynak: AA
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