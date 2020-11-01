Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi ekonomi ile de alt edemeyecekler"
01.11.2020 15:44
Son dakika haberi: AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SAMSUN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresine katıldı.
AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
SAMSUN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresine katıldı. (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi vesayetle esir alamadılar, Türkiye'yi terörle dize getiremediler, Türkiye'ye darbeyle yıkamadılar, Türkiye'yi tehditle, kuşatmayla, ambargoyla prangaya çekemediler, Türkiye'yi Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ile de alt edemeyecekler."
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