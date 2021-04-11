Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, UID Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabulde konuştu: (4) - Son Dakika

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, UID Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabulde konuştu: (4)

11.04.2021 15:59
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, UID Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabulde konuştu: (4), System.String[]

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçiden patates, soğan ve çeltik alımına ilişkin olarak, "Ramazan öncesi 81 il valiliklerimiz vasıtasıyla bu konuyu yakından takip edip neticelendirerek hem üreticilerimizi sıkıntıdan kurtaracak hem de vatandaşlarımıza destek olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçiden patates, soğan ve çeltik alımına ilişkin olarak, "Ramazan öncesi 81 il valiliklerimiz vasıtasıyla bu konuyu yakından takip edip neticelendirerek hem üreticilerimizi sıkıntıdan kurtaracak hem de vatandaşlarımıza destek olacağız." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabul etti.

Kendilerini "çukur ve bataklık siyaseti"nden mümkün olduğunca uzak tutmaya çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, "Ancak yalanın ve iftiranın dozu bazen öylesine artıyor ki milletimize olan saygımız gereği bunlara cevap vermek mecburiyetinde kalabiliyoruz. Böyle durumlar haricinde biz kendi programımızı uyguluyor, kendi işimize bakıyor, ülkemizi hedeflerine doğru adım adım yaklaştırmanın mücadelesini veriyoruz. Sadece son birkaç gün içinde bizim gündemimizi oluşturan konu başlıklarıyla CHP'nin gündemindeki konu başlıklarına bakmak bile aradaki ufuk farkını göstermeye yeterli olacaktır." diye konuştu.

Erdoğan, dün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldiğini, daha sonra Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nın yapıldığını hatırlatarak, "Aramızdaki ilişkileri, hem de Rusya ile giderek tırmanan Donbass krizini değerlendirdik. Aynı mesele bir önceki gün de Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ile yaptığımız telefon görüşmesinde ele aldığımız önemli konulardan biriydi. Bölgemizin huzuru ve güvenli geleceği için her iki ülkenin de aralarındaki anlaşmazlıkları bir an önce müzakere ve barış yoluyla çözmesini istiyor, bu yönde gayret gösteriyoruz. Sayın Putin'le ayrıca yeni turizm sezonu hazırlıklarından Suriye krizine kadar Karabağ olaylarına kadar bütün bunları geniş bir yelpazede ele alarak görüş alışverişinde bulunduk." dedi.

Önceki gün Beykoz Cam ve Billur Müzesi'nin restorasyonu sonrası açılışının yapıldığını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dünyada eşi benzeri olan eserler değil bunlar. Bu tür müzeler nadidedir ve adeta ebru gibidir. Her bir obje bir ikincisi olmayan böyle bir müze. Ebruda nasıl bir eserin diğerini yapamazsınız, başlı başına tektir; bu cam eserler de başlı başına her biri bir eser. 1500 obje var, hepsi de birbirinden farklı ve geçmişi itibarıyla da yaklaşık 150-200 yıllık eserler var burada. Gerçekten göreni hayran bırakan... Açılışını da yeni yaptık. Burası harabe bir yer idi. Bu harabe yeri ele aldık, renovasyonunu, restorasyonunu, her şeyini hallettik, bitirdik. Bu mekanı aldığımız zaman burası da öyleydi. Rezaletti burası. Şu gördüğünüz yeri maalesef bir müddet Beşiktaş Kaymakamlığı olarak kullanmışlardı. Kaymakamlıktan başka her şeye benziyor tabii. Sonra biz burayı bu hale getirdik. Hemen karşı taraftaki yeri yine aynı şekilde. Sol tarafta şu anda ofis olarak kullandığım yeri mevcut hale getirdik. Niye? Çünkü bize düşen, neyi biz tarihten aldıysak onu günümüze çok çok farklı taşımak ve geleceğe de onu ideal bir şekilde emanet etmektir."

Erdoğan, açılış programının ardından Türkiye Voleybol Federasyonu yönetici ve oyuncularını kabul ettiğini dile getirerek, "Bunların içinde de bir tane Küba'dan artık Türk vatandaşlığına geçen bir voleybolcumuz vardı 21 yaşında. Tabii çok çok övgüyle bahsettiler. Kendisinin pasaportunu, kimliğini teslim ettik. 'Hayırlı olsun.' dedik ve başarılarından dolayı da tebriklerimizi bildirdik. Voleybol takımımızın başantrenörü benim sporculuk döneminden arkadaşımdı. İspanya'da geçirdiği bir rahatsızlığın ardından talimatımızla gönderilen bir ambulans uçakla ülkemize getirilip burada tedavi edilmişti. Görüşmemizde kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunduk." diye konuştu.

"Geri dönüşlerini alınca olumlu bir şekilde biz de mutlu olduk"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın sebebiyle satışları azaldığı için depolarda bekleyen patates ve soğanların, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) üzerinden satın alınarak ihtiyaç sahiplerine hibe olarak ramazan öncesinde dağıtılmasının kararlaştırıldığını belirterek, 1 milyon 250 bin ton patates ve yaklaşık 300 bin ton soğanın vatandaşlara dağıtılacağını bildirdi.

Çeltiğin de çiftçinin elinde kalmaması için TMO'ya talimat verildiğine değinen Erdoğan, "Uygun fiyatlarla alımını da yapıp böylece ramazan öncesi çiftçilerimiz huzur içerisinde yola devam etsinler dedik. Bu tabii çok çok mutluluk meydana getirdi ve geri dönüşlerini de hamdolsun alınca olumlu bir şekilde biz de mutlu olduk. Şimdi ramazan öncesi 81 il valiliklerimiz vasıtasıyla bu konuyu yakından takip edip neticelendirerek, hem üreticilerimizi sıkıntıdan kurtaracak hem de vatandaşlarımıza destek olacağız." diye konuştu.

Erdoğan, haberin duyulması sonrası çiftçilerden, üreticilerden çok sayıda samimi teşekkür mesajı aldıklarını ifade ederek, "Hep söylediğim gibi bizim için en büyük şeref, milletimize efendi olmak değil, hizmetkar olmaktır. Bizim için en büyük mutluluk da bu hizmetler karşılığında insanlarımızdan şöyle kalpten gelen bir 'Allah razı olsun' sözünü duymaktır. Bu duyguyu dünyanın tüm hazinelerine değişmeyiz." dedi.

Yaklaşık 3 yıl önce emeklilere bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü verdiklerini ve bu uygulamayı hemen başlattıklarını hatırlatan Erdoğan, enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceklerini anlattı.

Ayrıca salgın döneminde alınan tedbirler kapsamında en düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkartarak hiçbir vatandaşın mağdur duruma düşmemesini sağladıklarını ifade eden Erdoğan, göreve geldiklerinde emekli maaşlarının 66 liradan başladığını hatırlatarak, emeklilerin bugün tarihlerinin en iyi gelir seviyesine sahip olduğunu, bunu da yeterli görmediklerini, ülkenin imkanlarının genişlemesine paralel olarak emeklilerin şartlarını daha da iyileştirmeye hazırlandıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tabloya ihracatta her ay tazeledikleri rekorları, dünyada herkes küçülürken Türkiye'nin büyüyen nadir ülkelerden biri olduğu gerçeğini, üretim tarafındaki sevindirici gelişmeleri ve daha pek çok olumlu haberin eklenebileceğini dile getirdi.

"Bu musibetin de üstesinden geleceğimize inanıyorum"

Hizmet sektörü ve turizm başta olmak üzere salgından etkilenen çeşitli alanlarda çözülmesi gereken sıkıntılar olduğunu bildiklerini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Sıkılaştırmak zorunda kaldığımız tedbirler sebebiyle dükkanı kapanan, işi azalan, geçimi sıkıntıya düşen her kardeşimizin derdi bizim derdimizdir. Bugüne kadar istihdamdan kiraya, uygun şartlı krediden hibeye kadar pek çok destek verdiğimiz esnaf ve sanatkarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Karşımızda ancak dünya ile birlikte yürütürsek başarıya ulaştırabileceğimiz bir tehdit var. Bu mücadelede kısıtlamalardan aşılamaya ve destek paketlerine kadar elimizdeki tüm silahları kullanıyoruz. Allah'ın izniyle bu musibetin de üstesinden geleceğimize inanıyorum.

Salgın sonrası yeniden şekilleneceği görülen küresel siyasi ve ekonomik sistemde ülkemizi hak ettiği yere çıkartmakta kararlıyız. Bunun için hem fedakarlık yapacak hem daha çok çalışacak hem de birlik ve beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. CHP ve aynı gayri milli projenin paydaşı olan kesimlerin milletimizin moralini bozma ve ülkemizin algısını kötüleme çabalarını da nice diğer sinsi oyun gibi inşallah boşa çıkartacağız. Sizlerden bulunduğunuz ülkelerde temas ettiğiniz herkese gerçek Türkiye fotoğrafını bıkmadan, usanmadan, samimiyetle ve azimle sürekli anlatmanızı istiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerine çalışmalarında başarılar diledi. Erdoğan, kadın ve gençlik kollarının birliğinin, beraberliğinin daim olmasını dileyerek sözlerini tamamladı.

(Bitti)

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, UID Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabulde konuştu: (4) - Son Dakika


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