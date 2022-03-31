Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin salı günü İstanbul'da yaptıkları müzakere toplantısı ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna ve Rusya müzakere heyetlerinin İstanbul'da gerçekleştirdikleri toplantının, sonuçları itibarıyla savaşın sonlanması ve barışın tesis edilmesi için yürütülen sürece anlamlı bir ivme kazandırdığını ifade etti. İstanbul'daki müzakereler sonrası gerginliğin azaltılması yönünde birtakım işaretlerin verilmesini önemli bulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir araya getirme ve bu buluşmaya Türkiye olarak ev sahipliği yapma önerisini yineledi.

Zelenskiy de Ukrayna ve Rusya heyetlerinin görüşmesine İstanbul'da yaptığı ev sahipliğinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

(İHA)