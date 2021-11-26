Deprem Konutları Teslim Töreni'ne katılanlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alana gelmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mustafa Denizli ve beraberindekilerle alanda görüşmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Teslim Töreni'nde konuştu. (1)
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemiz, dünyanın en hızlı, en etkin, en pratik afet müdahale sistemine sahiptir' - Son Dakika