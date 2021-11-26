Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz, dünyanın en hızlı, en etkin, en pratik afet müdahale sistemine sahiptir"

Gelen son dakika haberine göre Deprem Konutları Teslim Töreni'ne katılanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alana gelmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mustafa Denizli ve beraberindekilerle alanda görüşmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR...

Deprem Konutları Teslim Töreni'ne katılanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alana gelmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mustafa Denizli ve beraberindekilerle alanda görüşmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Teslim Töreni'nde konuştu. (1)

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