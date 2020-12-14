Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (6)
Erdoğan: "Geçtiğimiz hafta itibarıyla bankalarımızın döviz açık pozisyonu bulunmadığı gibi sektörde 3,2 milyar dolarlık döviz pozisyonu fazlası vardır"
Erdoğan: "Ülkemiz, güçlü bankacılık sistemi sayesinde tüm yatırımcılara ihtiyaçları olan desteği sağlayabilecek potansiyele sahiptir."
Erdoğan: "Üretim çeşitliliğimiz, lojistik imkanlarımız, güçlü tedarik zincirimiz, sunduğumuz teşvikler ve dinamik iş gücümüzle Türkiye'ye yatırım yapan herkesi memnun edecek seviyedeyiz."
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemiz, güçlü bankacılık sistemi sayesinde tüm yatırımcılara ihtiyaçları olan desteği sağlayabilecek potansiyele sahiptir' - Son Dakika